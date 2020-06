Hordak “Legends” Tweeterhead da Sideshow

Dopo diversi anni Sideshow riprende la linea di “Masters of The Universe” con una strepitosa e nuova statua proposta dall’ azienda Tweeterhead, per la linea di prodotti in scala 1/5 raffigurante Hordak mentre ordina ai suoi sottoposti di attaccare i nemici indicando con la mano sinistra un punto ben deciso.

La statua di Hordak Legends verrà realizzata in resina e misurerà circa 54 cm di altezza, 40.5 cm di larghezza e 27,9 cm di profondità raggiungendo un peso di 14,5 Kg circa. Gli artisti che hanno permesso di realizzare questa impressionante statua è composto da: Igor Catto, David Fischer, Jean-Paul Mavinga, Nathan Baertsch e Alex Pascenko.

Hordak è il principale antagonista della serie animata She-Ra, Principessa del Potere (spin-off della serie classica di He-Man e i Dominatori dell’Universo). Il villain è un maestro della magia nera, e possiede un corpo per metà cyborg che è in grado di donargli un’incredibile forza sovrumana e con la capacità di mutare il proprio corpo in una vera arma o veicolo vivente. Hordak è il leader assoluto dell’Onda Infernale, un esercito di guerrieri mostruosi e selvaggi che come simbolo di fedeltà verso il loro capo, portano un pipistrello rosso sul torace, e che costituiscono una terza fazione, nemico di He-Man e di Skeletor oltre a quella di She-Ra, la principessa del potere la sua principale antagonista e sorella gemella minore di He-Man. La sua potentissima magia gli consente di manipolare la realtà e le leggi della natura a suo piacimento, possedendo anche una potente pirocinesi, telecinesi, telepatia è in grado di poter manipolare i campi elettromagnetici.



Hordak Legens è già in preordine sul sito Sideshow al prezzo di 339.85 Euro con spedizione stimata nel periodo che va da Ottobre a Dicembre 2020.