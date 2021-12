Hot Wheels in mattoncini | I migliori set Hot Wheels di MEGA Construx da regalare a Natale

Natale è ormai prossimo e potrebbe essere un’ottima occasione per sperimentare prodotti della concorrenza di LEGO quanto a giochi di costruzione, regalando o aggiungendo alla nostra lista dei regali di Natale kit e set di marchi diversi da quello del colosso danese. E’ ormai dal 2015 che LEGO ha invaso il campo di MATTEL HOT WHEELS in maniera forte e strutturata in uno dei settori di punta di quest’ultima, cioè la nicchia delle automobili. Questa specifica nicchia di mercato, nella quale MATTEL con HOT WHEELS è leader è da molti anni, è forse attaccabile da parte di LEGO? Mattel infatti, è da sempre piuttosto reattiva alle mosse della concorrenza, in un primo momento sembrava avesse deciso di non rispondere alla sfida lanciata da LEGO, e invece… sugli scaffali dei negozi di giocattoli possiamo trovare una ricca offerta di MEGA Construx (Mattel) di prodotti molto simili ai set LEGO Speed Champions. Stiamo parlando dei set/kit della linea MEGA Hot Wheels Building set. Vi abbiamo parlato diffusamente dei set LEGO Speed Champions 2021 in questo nostro articolo e siamo certi che molti di voi li abbiano già aggiunti al proprio garag… alla propria collezione. Nella lista che segue troverete una serie di set di costruzione a marchio MEGA & Hot Wheels. Volete provarli e divertirvi a confrontarli insieme a noi con gli analoghi set LEGO?

Mega Construx – Hot Wheels #HBD50 Bone Shaker Deluxe Edition

Iniziamo la nostra lista con il set top di questa linea. Stiamo parlando del set , un prodotto decisamente orientato ai collezionisti adulti di Hot Wheels. Proprio come per il trofeo di una gara, questo modello costruibile di Hot Wheels Bone Shaker in edizione da collezione, è stato realizzato appositamente per la essere esposto in vetrina. Il modello di grandi dimensioni (circa scala 1:18) vanta caratteristiche deluxe, come la decorazione a forma di teschio sul cofano che ha reso famoso il modello originale, il telaio cromato e il motore a vista. Il set include anche il classico modello die-cast con supporto incorporato per esporlo insieme alla controparte in mattoncini. Tra le altre caratteristiche del modello abbiamo ruote che girano davvero, sedile di guida, portiere e bagagliaio che si aprono e tanti altri dettagli che non potrete non apprezzare. E’ fornito in confezione premium.

Mega Construx – Hot Wheels #GVM29 Bone Shaker

Modello costruibile e giocabile ispirato dall’iconica Hot Wheels Bone Shaker. Gareggia, scontrati e ricostruisci questo amatissimo veicolo, ricco di dettagli realistici come la celebre decorazione a teschio sul cofano, il telaio cromato e il motore a vista. Colleziona tutte le auto della serie e combina i pezzi per realizzare originali modelli personalizzati. Colloca il micro personaggio d’azione snodabile e in abbigliamento da pilota di auto da corsa al posto di guida per sfide sempre nuove con il Bone Shaker.

Mega Construx – Hot Wheels #GVM27 Bone Shaker Monster Truck

Modello costruibile e giocabile ispirato dall’inconfondibile Hot Wheels Bone Shaker in versione Monster Trucks. Il set include 1 Monster Truck componibile e 1 auto costruibile, oltre a 1 micro personaggio d’azione snodabile e in abbigliamento da pilota di auto da corsa. Trasforma il Monster Truck nell’auto corrispondente grazie al set aggiuntivo di pneumatici. Colleziona tutti i modelli della serie e combina i pezzi per realizzare originali veicoli personalizzati.

Mega Construx – Hot Wheels #GVM26 Tiger Shark Monster Truck

Modello costruibile e giocabile ispirato del celebre Hot Wheels Tiger Shark in versione Monster Trucks. Il set include 1 Monster Truck componibile (Hot Wheels Racing) e 1 micro personaggio d’azione snodabile e in abbigliamento da pilota di auto da corsa. Trasforma il Monster Truck nell’auto corrispondente grazie al set aggiuntivo di pneumatici. Colleziona tutti i modelli della serie e combina i pezzi per realizzare originali veicoli personalizzati.

Mega Construx – Hot Wheels #GYG22 Rodger Dodger Monster Truck

Modello costruibile e giocabile ispirato al noto Hot Wheels Rodger Dodger fornito insieme modello della classica Hot Wheels Racing in versione Monster Trucks. Il set include 1 Monster Truck componibile (Hot Wheels Racing) e 1 auto costruibile (Rodger Dodger), oltre a 2 micro personaggi d’azione snodabili e in abbigliamento da pilota di auto da corsa. Trasforma il Monster Truck nell’auto corrispondente grazie al set aggiuntivo di pneumatici. Colleziona tutti i modelli della serie e combina i pezzi per realizzare originali veicoli personalizzati.

Mega Construx – Hot Wheels #GYG66 Twinduction Hauler Pack

Il set si ispira ai veicoli della collezione di Hot Wheels Premium CAR Culture Team Transport. Il veicolo trasportato è l’iconica Twinduction, una versione futura della classica muscle car in stile Hot Wheels. Muso aggressivo e minaccioso, parafanghi massicci e allargati, doppio collettore d’aspirazione e motore potente. Un modello che urla potenza. Se ne vedete una nel vostro specchietto retrovisore, lasciatela passare o vi divorerà. Il secondo veicolo è una bisarca per trasportare Twinduction. Include 2 micro personaggi con punti di snodo, vestiti da pilota di auto da corsa. Include dettagli autentici come i massicci e il doppio di Twinduction.

Mega Construx – Hot Wheels #GYG20 Track Ripper

Il doppio divertimento è garantito quando il leggendario Hot Wheels Track Ripper colpisce i suoi rivali. Il set include 2 veicoli . Presentano autentici dettagli Hot Wheels come la carrozzeria sottile e lo spoiler posteriore del Track Ripper. Include 2 micro personaggi con punti di snodo, vestiti da pilota di auto da corsa. Colleziona tutti i modelli della serie e combina i pezzi per realizzare originali veicoli personalizzati.

Mega Construx – Hot Wheels #GVM30 Muscle Bound

Modello costruibile e giocabile ispirato dal classico veicolo Hot Wheels Muscle Bound, un tradizionale modello di auto sportiva americana. Include dettagli realistici come il bimotore V8 con carburatore a 4 valvole. Include anche 1 micro personaggio d’azione snodabile e in abbigliamento da pilota di auto da corsa. Colleziona tutte le auto della serie e combina i pezzi per realizzare originali modelli personalizzati.

Mega Construx – Hot Wheels #GVM31 Twin Mill

Versione in mattoncini del classico modello di bolide Hot Wheels Twin Mill. Include dettagli realistici come il bimotore a vista e il profilo aerodinamico. Include anche 1 micro personaggio d’azione snodabile e in abbigliamento da pilota di auto da corsa. Colleziona tutte le auto della serie e combina i pezzi per realizzare originali modelli personalizzati.

Mega Construx – Hot Wheels #GVM32 GT Hunter

Versione in mattoncini del classico modello di bolide Hot Wheels GT Hutner. Include dettagli realistici come l’ampia carrozzeria, il grosso alettone posteriore e i motori bi-turbo a vista. Include anche 1 micro personaggio d’azione snodabile e in abbigliamento da pilota di auto da corsa. Colleziona tutte le auto della serie e combina i pezzi per realizzare originali modelli personalizzati.

Hot Wheels. Un marchio senza tempo che insieme a Matchbox ha fatto giocare alle macchinine migliaia di aspiranti piloti. LEGO, un marchio che certamente non ha bisogno di presentazione e che vede una importante presenza nel mondo automotive. E allora? Cosa costruiamo? LEGO Speed Champions o MEGA Hot Wheels Building Set?

Decisione difficile.

I primi set del tema a tutto gas di LEGO erano decisamente orientati ai piccoli costruttori, tant’è che ogni set aveva qualche elemento accessorio, quali “parti” di traguardo, di circuito di gara, di box/garage etc. Gli ultimi, quelli con il nuovo formato a 8 stud e due posti in abitacolo per capirci, sono decisamente più orientati a costruttori e collezionisti più grandi (per non dire adulti). Attenzione ai particolari, nessun extra: repliche auto reali molto dettagliate e basta.

I set di costruzione a marchio Hot Wheels invece, richiamano in tutto e per tutto le loro controparti die-cast in scala 1:64 in metallo e plastica: veicoli estremi, esagerati e coloratissimi. Ovviamente il confronto tra i micro personaggi d’azione snodabili e le Minifigure di LEGO è imbarazzante, ma l’obiettivo di Mattel non è certo quello di competere in quel contesto, tanto più che il brevetto LEGO della Minifigure è ancora più che attivo.

Che dire? Comprate, provate e scegliete il vostro preferito!