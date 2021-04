LEGO Speed Champions 2021: prime immagini di uno dei set di prossima uscita

Dopo tutte le voci di corridoio riguardanti i set LEGO Speed Champions 2021 che usciranno quest’estate, abbiamo avuto accesso alle prime immagini del set LEGO Speed Champions #76904 Mopar Dodge/SRT Top Fuel Dragster and 1970 Dodge Challenger. Andiamo a scoprirlo insieme?

Condivise da Samurai_Happy, un utente della piattaforma Reddit e da Brandon Heck, un utente di un noto gruppo Facebook per appassionati, che hanno avuto l’opportunità di acquistarne una copia presso un punto vendita della catena americana Target di Washington DC (ricordate quello che abbiamo scritto in calce a questo nostro articolo a proposito delle indiscrezioni delle quali sono fonte questi grandi business partner del Gruppo LEGO?), le foto hanno subito iniziato a diffondersi come fuoco su sterpaglia in un batter d’occhio.

Il set LEGO Speed Champions #76904 Mopar Dodge/SRT Top Fuel Dragster and 1970 Dodge Challenger include 627 pezzi ed essendo un set di coppia (è composto da 2 veicoli), nel caso in cui vengano mantenuti i prezzi dei set LEGO Speed Champions 2020, si prevede un prezzo di vendita al dettaglio di € 64,99 come il precedente set LEGO Speed Champions #76899 Lamborghini Urus ST-X & Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO. È infatti un dual-pack che presenta una coppia di veicoli iconici del marchio Dodge e che ne evidenzia la storia passata e presente sulle piste. Set imperdibile per tutti gli appassionati delle muscle car americane, permetterà di aggiungere la Dodge Challenger del 1970 alle precedenti:

LEGO Speed Champions 1966 Ford GT40 dal set LEGO Speed Champions #75881 2016 Ford GT & 1966 Ford GT40 (2017)

LEGO Speed Champions 1968 Ford Mustang Fastback dal set LEGO Speed Champions #75884 Ford Mustang Fastback 1968 (2017)

LEGO Speed Champions 1970 Dodge Charger R/T dal set LEGO Speed Champions #75893 Dodge Challenger SRT Demon 2018 e Dodge Charger R/T 1970 (2019)

Non ci resta che tenere d’occhio lego.com e restare sintonizzati qui su Cultura Pop per essere aggiornati sulle novità dei set LEGO Speed Champions.