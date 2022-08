Attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, Yoshihiro Togashi annuncia aggiornamenti sul Capitolo 392 e 395 di Hunter x Hunter.

Hunter x Hunter: aggiornamenti sul Capitolo 392 e 395

Dopo aver portato a termine il 391°, ovvero il Capitolo della ripresa del manga, il maestro annuncia che adesso anche il 392° è completo, mentre per il 395° sta scrivendo con attenzione le battute da affidare ai personaggi (in relazione a quest’ultimo gli sfondi erano in fase di controllo lo scorso fine settimana).

Togashi è parecchio impegnato in questo periodo, per la gioia degli appassionati e non, e se negli ultimi tempi non è stato così è stato davvero dovuto alle precarie condizioni di salute. Ecco le sue recenti dichiarazioni in merito:

Dopo non esser stato in grado neppure di sedermi su una sedia per due anni, ho abbandonato i miei vecchi metodi di fare le cose e sono riuscito a riprendere la scrittura di Hunter x Hunter. Negli ultimi tempi non ero neanche in grado di rinfrescarmi dopo i bisogni fisiologici, diversamente avrei dovuto usare la doccia. Consiglio tutti di prendervi cura della vostra schiena e se cade qualcosa alla mostra fate attenzione alla postura quando la riprendete da terra. Attualmente per disegnare sono disteso su un divano con il capo e la schiena supportati da un cuscino.

Non appena avremo a disposizione ulteriori dettagli vi aggiorneremo.

Ricordiamo il programma di una nuova mostra speciale che si terrà dal 28 ottobre al 9 giugno 2023 battezzata col nome “PUZZLE“ per realizzare i 35 anni di carriera del maestro giapponese.

Hunter x Hunter: il manga e l’anime

Hunter x Hunter è un manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi, noto anche per la sua opera precedente Yu degli spettri, serializzato, tra varie pause causate anche dai problemi di salute dell’autore, sul settimanale Weekly Shonen Jump dal 1998.

In Italia il manga è edito da Planet Manga, che ne ha pubblicato tre ristampe.

Nel 1999 Nippon Animation ha prodotto una serie animata in 62 episodi, andata in onda fino al 2001. L’anime è stato trasmesso in Italia su Italia 1 dal 23 gennaio 2007 al 24 gennaio 2008 inizialmente in versione integrale e, dall’episodio 16, intitolato Sasso × Forbici × Cuore, è stata censurata dalla Mediaset a causa di scene e dialoghi un po’ “spinti”.

Alla prima serie hanno fatto seguito, dal 2002 al 2004, tre serie di OVA sempre prodotti dalla stessa compagnia, che riprendono la trama dalla saga di York Shin City, dove era stata interrotta la prima serie, e coprono l’intera saga di Greed Island. In totale gli OVA sono 30 ed essendo stati creati specificamente per il mercato home video, in Giappone, essi non sono mai stati trasmessi su una rete televisiva mentre in Italia sono andati in onda sempre su Italia 1 dal 29 gennaio al 17 maggio 2008.

Madhouse ha creato in seguito una nuova serie, andata in onda dal 2 ottobre 2011 in Giappone sul canale NTV. Essa è un reboot del primo anime più fedele rispetto alla precedente: rinarra infatti tutta la storia della serie precedente e, a partire dall’episodio 76, continua con la parte successiva della trama del manga.

Dal 30 novembre 2021 Prime Video distribuisce per la prima volta il doppiaggio in italiano, a cura di Dynit, dell’adattamento del 2011 con le prime tre stagioni disponibili.