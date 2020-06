Killua vs Youpi (Hunter x Hunter) da Tatsumaki Studio

Tatsumaki Studio presenta la seconda statua dedicata alla serie Hunter X Hunter, dedicata allo scontro mortale tra Killua & Youpi. L’enorme statua sarà realizzata completamente in resina per la loro linea di statiche in scala 1/6. La scultura raggiungerà l’incredibile altezza di 64,5 cm (basamento compreso), con una larghezza di 65,2 cm e una profondità di 61,1 cm per un peso approssimativo di circa 32 kg.

La figure proposta da Tatsumaki Studio vede scontrasi Killua (uno dei protagonisti del manga) contro Youpi (una delle tre guardie reali del Re delle formiche Chimera). L’incredibile lavoro svolto dagli scultori lo si può vedere benissimo in tutti i dettagli utilizzati per ricreare gli effetti del fulmine di colore azzurro trasparente e sulla base delle rocce che esplodono attorno ai due personaggi. L’intera statua è ricca di particolari frutto del lavoro certosino dell’azienda che hanno saputo conferire anche un effetto di movimento ai vestiti e ai capelli di Killua, senza tralasciare la muscolatura di Youpi.

Hunter x Hunter è un manga scritto e disegnato dal maestro Yoshihiro Togashi (noto anche per aver realizzato Yu degli spettri). Attualmente l’opera in Giappone è ancora in corso arrivata al 36° volume al pari di quella Italiana distribuita da Panini Comics. Il protagonista della storia è un ragazzino di nome Gon deciso a diventare un cacciatore, proprio come il padre per poter così capire la decisione di abbandonarlo ancora in fasce. Una volta iscritto e aver superato l’esame per diventare Hunter decide di partire alla ricerca del genitore conoscendo così altri cacciatori e scontrandosi con l’organizzazione criminale Brigata Fantasma che ha sterminato il clan Kurapika.

La statua di Killua vs Youpi tratta da Hunter X Hunter è già in preordine e la potete prenotare ufficialmente a questo indirizzo al prezzo di 986.00 Euro, con spedizione stimata nel periodo che va da Maggio a Settembre 2021.