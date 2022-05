Cosa è accaduto nel frattempo nella scena manga da quando manca Hunter x Hunter? A novembre 2021 la longeva serie di Yoshihiro Togashi nota, tra gli altri record, per le sue pause, ha compiuto tre anni da quando è ai box, ma, dal clamoroso rumor emerso nelle ultime ore, pare che stia per tornare (per tutti i dettagli sulla situazione cliccate qui).

Cosa è accaduto da quando manca Hunter x Hunter?

Tre anni sono tanti all’interno della scena manga settimanale di Weekly Shonen Jump. Tante opere sono cominciate e hanno avuto successo globale e altrettante opere sono cominciate, ma, diversamente, sono state cancellate anzitempo. Ne è passata davvero tanta acqua sotto i ponti tra novità, delusioni e certe colonne portanti che proprio, e per fortuna, non ce la fanno a mollare l’equipaggio.

Secondo un report da parte dell’utente di Twitter @Josu_ke, dall’ultima volta che il manga del maestro Togashi è apparso su Shonen Jump (con il capitolo 390), la settimana successiva debuttava il futuro successo di Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto (proprio quest’anno arriverà l’adattamento anime), l’arco narrativo del Paese di Wano in One Piece raggiungeva solo i suoi 16 capitoli (adesso l’arco narrativo è nel suo climax), il successo planetario e manga dell’anno nel 2021, Jujutsu Kaisen di Gege Akutami, era composto da soli 40 capitoli (fra l’altro l’autore considera Togashi una vera fonte di ispirazione) e il sequel ufficiale di Naruto, Boruto, era serializzato ancora su Weekly Shonen Jump prima di passare su V-Jump nel luglio 2019.

Precisiamo che mentre Hunter x Hunter era in pausa abbiamo assistito al ritorno di Masashi Kishimoto (Naruto) con Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru (2019-2020) e di Tite Kubo (Bleach) con Burn The Witch (2020).

Tante serie sono cambiate da allora, ma di seguito vediamo i momenti più iconici dall’ultima volta che Hunter x Hunter è apparso in rivista:

Manga serializzati su Weekly Shonen Jump ancor prima della pausa: One Piece, My Hero Academia, Black Clover e Jujutsu Kaisen;

Manga di successo conclusi su Weekly Shonen Jump dopo la pausa: Gintama, Demon Slayer, The Promised Neverland, Dr. Stone, Food Wars! – Shokugeki no Soma, Haikyu!! L’Asso del Volley, Teenage Renaissance! David, I’m From Japan, Act-Age.

Manga cominciati e conclusi su Weekly Shonen Jump nel corso dei tre anni di pausa: Chainsaw Man, Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru, Burn The Witch, Build King, Time Paradox Ghostwriter, Double Taisei, ne0;lation, Neru: Way of the Martial Artist, Moriking, Phantom Seer, Tokyo Shinobi Squad, Red Hood, i tell c, Guardian of the Witch, The Last Saiyuki, Candy Flurry, Hell Warden Higuma, Hard-Boiled Cop and Dolphin, Magu-chan: God of Destruction.

Manga cominciati e ancora in corso su Weekly Shonen Jump dopo l’inizio della pausa: Mashle, Undead Unluck, Ayakashi Triangle, The Elusive Samurai, Sakamoto Days, Blue Box, PPPPPP, Ayashimon, Doron Dororon, Mission: Yozakura Family, Protect Me, Shugomaru!, Super Smartphone, Akane-banashi.

Manga trasferiti in un’altra rivista: Ayakashi Triangle, Boruto: Naruto Next Generations, World Trigger.

When last HUNTERxHUNTER ch (390) was released… A week away from Chainsaw Man manga start

One Piece Wano Arc was only 16 chapters in

Jujutsu Kaisen was not even 40 chapters long

Boruto was still on Jump And a lot of new series have come and other have leave, take a look!! pic.twitter.com/YOPs0G7jAY — 寿 三井 (@Josu_ke) May 24, 2022

Sarà nostra premura aggiornarvi nel momento in cui Shueisha svelerà il ritorno del manga del maestro Togashi, atteso da tre anni dai suoi appassionati.

Hunter x Hunter: il manga e l’anime

Hunter x Hunter è un manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi, noto anche per la sua opera precedente Yu degli spettri, serializzato, tra varie pause causate anche dai problemi di salute dell’autore, sul settimanale Weekly Shonen Jump dal 1998.

In Italia il manga è edito da Planet Manga, che ne ha pubblicato tre ristampe.

Nel 1999 Nippon Animation ha prodotto una serie animata in 62 episodi, andata in onda fino al 2001. L’anime è stato trasmesso in Italia su Italia 1 dal 23 gennaio 2007 al 24 gennaio 2008 inizialmente in versione integrale e, dall’episodio 16, intitolato Sasso × Forbici × Cuore, è stata censurata dalla Mediaset a causa di scene e dialoghi un po’ “spinti”.

Alla prima serie hanno fatto seguito, dal 2002 al 2004, tre serie di OVA sempre prodotti dalla stessa compagnia, che riprendono la trama dalla saga di York Shin City, dove era stata interrotta la prima serie, e coprono l’intera saga di Greed Island. In totale gli OVA sono 30 ed essendo stati creati specificamente per il mercato home video, in Giappone, essi non sono mai stati trasmessi su una rete televisiva mentre in Italia sono andati in onda sempre su Italia 1 dal 29 gennaio al 17 maggio 2008.

Madhouse ha creato in seguito una nuova serie, andata in onda dal 2 ottobre 2011 in Giappone sul canale NTV. Essa è un reboot del primo anime più fedele rispetto alla precedente: rinarra infatti tutta la storia della serie precedente e, a partire dall’episodio 76, continua con la parte successiva della trama del manga.

Dal 30 novembre 2021 Prime Video distribuisce per la prima volta il doppiaggio in italiano, a cura di Dynit, dell’adattamento del 2011 con le prime tre stagioni disponibili.