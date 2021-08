I Goonies: alla caccia del tesoro con il nuovo escape room da tavolo

Avete mai sognato di sfuggire alla monotonia della vita quotidiana, cercando di risolvere una misteriosa missione insieme ai vostri amici più cari? Se la risposta dovesse essere affermativa, allora vuol dire che siete dei fan dei Goonies, ma questa volta potreste davvero imbattervi in stravaganti e complicate missioni. The Goonies: Escape with One-Eyed Willy’s Rich Stuff – A Coded Chronicles Game (che potete preordinare su Amazon) è il nuovo gioco da tavolo, basato sul film d’avventura in stile caccia al tesoro degli anni ’80, che porterà gli avventurieri in un inedito e imprevedibile viaggio a partire da questo autunno.

I Goonies in stile escape room casalingo

Il sistema di gioco basato sull’universo ludico di Coded Chronicles è simile a quello di un escape room, ma da fare in casa. I giocatori saranno immersi in una nuova storia che consentirà loro di rivivere momenti iconici e risolvere enigmi con una meccanica innovativa mai vista prima. In questo terzo progetto del sopracitato universo ludico, potrete giocare nei panni di Mikey, Brand, Mouth, Data, Andy, Stef, Chunk e Sloth e andare alla ricerca del tesoro nascosto di One-Eyed Willy. Ogni personaggio offrirà la propria abilità speciale poiché tutti devono decodificare gli indizi e ottenere le risposte necessarie per raggiungere l’Inferno. Dovrete stare attenti, tuttavia, ai temuti Fratellis poiché cercheranno di aggiungere ulteriori ostacoli in questa sfida che richiederà l’attenzione e la dedizione collettiva della banda.

Così come gli altri giochi creati sempre dai designer Jay Cormier e Sen Foong Lim, The Goonies: Escape with One-Eyed Willy’s Rich Stuff incorpora una forte trama narrativa dell’iconico franchise come fil-rouge necessario ai giocatori per lavorare insieme e sbloccare nuove aree e risorse usando un meccanico di rivelazione dei codici. Vi perderete nella risoluzione di enigmi in tempo reale senza un vincolo di tempo che rischierebbe di interrompere il divertimento. Il gioco è pensato per 1 o più giocatori, dai 12 anni in su, e come detto nell’introduzione, uscirà questo autunno.

Nel frattempo, per farvi un’idea di questa tipologia di gioco, potete dare un’occhiata agli altri giochi di Coded Chronicles, come ad esempio Scooby-Doo: Escape from the Haunted Mansion.