I Goonies tornano al cinema in tutta la loro bellezza!

Per celebrare nei migliori dei modi il 35esimo anniversario de I Goonies, Warner Bros. ha pensato bene di riportare questo lungometraggio nelle sale cinematografiche per tre giorni, dal 9 all’11 dicembre. La pellicola sarà riproposta in una scintillante edizione, rimasterizzata ad hoc in 4K.

Per chi non lo sapesse, I Goonies racconta una storia immaginata da quel mattacchione di Steven Spielberg. Una banda di ragazzini, subito dopo aver recuperato una mappa del tesoro, decidono di avventurarsi nel regno sotterraneo per recuperare il bottino di Willie l’Orbo.

Naturalmente, l’avventura non è esente da pericoli, infatti il mondo sotterraneo è pieno di passaggi tortuosi, trappole mortali e tante altre sfide. I ragazzi, per raggiungere il loro obiettivo, saranno alle prese con vecchie navi pirata e soggetti non propriamente raccomandabili.

I Goonies – oppure chiamato anche The Goonies – è un lungometraggio pubblicato per la prima volta nel lontano 1985. Il regista del film è Richard Donner, mentre la sceneggiatura è stata curata da Chris Columbus. Steven Spielberg, oltre ad essere l’ideatore della pellicola, ha svolto il ruolo di produttore.

Insomma, Warner Bros. ha intenzione di riportare una pietra miliare del cinema internazionale, e lo farà – come già specificato – dal prossimo 9 dicembre e per i successivi due giorni. Non mancheranno aggiornamenti.