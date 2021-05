Funko, nella seconda giornata del Funkoween, ha presentato una corposa nuova ondata di nuovi prodotti della linea di collezione POP! tutta dedicata a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la grande hit manga scritta e disegnata da Koyoharu Gotouge attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump ed edita in Italia da Star Comics.

I nuovi Funko POP di Demon Slayer

L’ondata dei nuovi prodotti sono ispirati alla prima stagione anime, poichè il catalogo standard disponibile su ogni piattaforma di acquisto si focalizza su Tanjiro Kamado, Inosuke Hashibira, Zenitsu Agatsuma, Nezuko Kamado, Muzan Kibutsuji e su Tanjiro e Rui intenti a combattere. Disponibili per la prenotazione su Entertainment Earth, potete guardare in questa immagine di seguito come si presentano i personaggi:

In esclusiva per AAA Anime (e prenotabile sempre su Entertainment Earth), invece, Funko destinerà il “Pilastro” Giyu Tomioka pronto a scatenare la sua tecnica di Respirazione dell’Acqua. Potete guardare qui come si presenta:

Ed infine, in esclusiva per Galactic Toys arriverà un Tanjiro che brilla al buio; Tanjiro mascherato sarà disponibile per Hot Topic, le varianti di Tanjiro e Nezuko saranno disponibili pe Box Lunch e, infine, Inosuke mascherato e a volto scoperto disponibile su prenotazione su Chalice Collectibles.

Se siete stati conquistati dalla nuova collezione Funko POP! di Demon Slayer, perchè non provare anche l’inizio dell’avventura con il manga disponibile per l’acquisto su Amazon.