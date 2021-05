Koyoharu Gotouge (Demon Slayer): a che punto è il suo nuovo manga?

A che punto è il nuovo manga di Koyoharu Gotouge? Sicuramente questa è la domanda che si stanno ponendo gli appassionati manga/anime e non dopo il grande successo, sia economico che editoriale, dietro il fenomeno di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Demon Slayer è stato scritto e disegnato dall’artista giapponese dal 2016 al 2020 e serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Jump, ma il vero exploit è da accreditare al riuscito adattamento anime di Studio Ufotable con l’anime in televisione e al cinema (in Italia la serie anime è disponibile sia su VVVVID che su Amazon Prime Video, il film, invece, è di prossima uscita nelle sale per Dynit).

Dato il grande successo, è chiaro come si chiedano all’autrice notizie sul suo prossimo lavoro ma pare che il prossimo manga non arriverà in tempi brevi.

Difatti secondo quanto dichiarato da Kohei Onishi (traduzione cortesemente concessa dall’utente di Twitter @WSJ_manga), responsabile del dipartimento editoriale di Weekly Shonen Jump, l’autrice di Demon Slayer non ha ancora deciso o iniziato il prossimo lavoro (nel frattempo iniziamo la lettura del recente successo).

Ci sarà, pertanto, ancora da attendere prima di scoprire il prossimo passo dell’autrice. Tuttavia, prima che accada, va ricordato (come riportato da ANN) che non molto tempo fa la stessa mangaka aveva dichiarato l’intenzione di voler creare una commedia romantica in salsa fantascientifica. Chissà, pertanto, se non decida definitivamente di optare per un drastico cambio di genere rispetto a quanto fatto precedentemente.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – manga e anime

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 23 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 9 volumetti disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da Studio Ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).

Il sequel dell’anime si concretizza con un film animato che adatta l’arco narrativo dell’allenamento uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020. In Italia arriverà a data da destinarsi per Dynit.

Se ancora non conosceste l’opera, qui di seguito una breve sinossi: