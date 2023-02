Consegnata agli archivi l’edizione 2023 di Elimination Chamber, Premium Live Event che prende il nome da una delle stipulazioni storiche della WWE. Nonostante il tripudio generale del pubblico di casa, Sami Zayn non è riuscito nell’impresa di detronizzare il “Tribal Chief” Roman Reigns, ormai destinato ad arrivare da campione indiscusso a WrestleMania. Ecco tutti i risultati del grande show andato in scena ieri sera in diretta da Montreal, in Canada.

I risultati di WWE Elimination Chamber

Women’s Elimination Chamber Match: Asuka batte Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Natalya, Nikki Cross & Carmella

Il PLE si è aperto con l’Elimination Chamber interamente al femminile, ricca di numerosi momenti che hanno infiammato al pubblico. Da segnalare una sunset flip powerbomb di Liv Morgan ai danni di Raquel Rodriguez direttamente dalla sommità di una delle celle. Sul finale Asuka e Carmella hanno avuto una breve alleanza, ma a vincere è stata la superstar nipponica con la sua Asuka Lock ai danni dell’ex campionessa. A WrestleMania 39 ci sarà dunque Asuka contro Bianca Belair per il RAW Women’s Championship.

Bobby Lashley batte Brock Lesnar per squalifica

Un Brock Lesnar messo alle strette ha deciso di farsi squalificare dopo aver inferto a Lashley un colpo basso. Nel post match “The Beast” è completamente impazzito, colpendo l’arbitro con la F-5 e poi schiantando Lashley con una F-5 sul tavolo dei commentatori all’infuori del ring. Sembra proprio che la resa dei contri trai due non sia finita qui.

Mixed Tag Team Match: Edge & Beth Phoenix battono Finn Balor & Rhea Ripley

Edge e Beth Phoenix, coppia anche nella vita di tutti i giorni, si sono presi la loro rivincita contro il Judgment Day. A nulla è servita l’interferenza di Dominik Mysterio che nel bel mazzo del match ha passato un tirapugni alla sua “Mami”. Nel finale Edge e Beth hanno messo a segno una Shatter Machine in coppia ai danni del malcapitato Balor, portandosi a casa la vittoria.

Men’s Elimination Chamber Match: Austin Theory (C) batte Seth “Freakin” Rollins, Bronson Reed, Montez Ford, Damian Priest & Johnny Gargano

In uno dei migliori Elimination Chamber degli ultimi anni Austin Theory è riuscito a difendere con successo lo United States Cgampionship dall’assalto di cinque, agguerrite superstar. Decisiva l’interferenza a sorpresa di Logan Paul che ha colpito Seth Rollins con una Buckshot Lariat prima e con un Curb Stomp prima. MVP della serata Montez Ford che durante il match si è lanciato dalla sommità della struttura, venendo poi trasportato via con l’aiuto degli arbitri.

WWE Undisputed Universal Championship Match: Roman Reigns (C) batte Sami Zayn

Anche Sami Zayn si è dovuto arrendere dinnanzi al “Tribal Chief” nonostante una prestazione suberba, forse la migliore della sua carriera in WWE, supportato in maniera incondizionata dal pubblico di casa. Nel finale Roman Reigns lo ha colpito con diverse sediate alle spalle, vendicandosi di quanto subito alla Royal Rumble, chiudendo poi la contesa con una Spear. Nel post match Kevin Owens ha aiutato Sami Zayn a fare piazza pulita di Roman Reigns e Jimmy Uso, mentre Jey si è mostrato ancora una volta indeciso sul da farsi.

Dove vedere WWE Elimination Chamber

Se non siete riusciti a vederlo in diretta, il grande evento della WWE è disponibile in differita come sempre sul WWE Network.