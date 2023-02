Dopo la ribellione shock di Sami Zayn ai danni della Bloodline, avvenuta alla Royal Rumble, il wrestler canadese avrà l’occasione di una vita quando affronterà Roman Reigns per l’Undisputed Universal Championship a Elimination Chamber, Premium Live Event in programma sabato 18 febbraio a Montreal, in Canada. Sarà a tutti gli effetti l’ultima fermata prima di WrestleMania 39.

La card di WWE Elimination Chamber 2023

Women’s Elimination Chamber Match: Natalya vs Asuka vs Liv Morgan vs Nikki Cross vs Carmella vs Raquel

Sei tra le migliori superstar della divisione femminile di Raw si scontreranno all’interno della struttura infernale. La vincitrice avrà la possibilità di sfidare la campionessa in carica, Bianca Belair, a WrestleMania.

Elimination Chamber for the United States Championship: Austin Theory (C) vs Bronson Reed vs Johnny Gargano vs Seth “Freakin” Rollins vs Damian Priest vs Montez Ford

Austin Theory si trova a dover affrontare la sfida più estrema nel suo regno da campione a oggi. Dovrà infatti difendere il titolo dall’assalto si sei agguerrite superstar all’interno dell’Elimination Chamber. Riuscirà ad arrivare a WrestleMania con il titolo attorno alla vita?

Brock Lesnar vs Bobby Lashley

Una rivalità che va ormai avanti da mesi potrebbe trovare il suo culmine a Elimination Chamber. Dopo essere stato eliminato in pochi minuti alla Rumble, Lesnar ha sfidato Lashley a un match al prossimo Premium Live Event.

Mixed Tag Team Match: Edge & Beth Phoenix vs Rhea Ripley & Finn Balor

Un’altra accesa rivalità che va ormai avanti da mesi e potrebbe concludersi in Canada. Edge farà coppia con la moglie Beth Phoenix per affrontare i componenti del Judgment Day Finn Balor e Rhea Ripley.

WWE Undisputed Universal Championship: Sami Zayn vs Roman Reigns (C)

Sami Zayn giocherà in casa e ha promesso al mondo intero di strappare i titoli dalla vita di Roman Reigns. Nel mentre continuano le tensioni all’interno della Bloodline soprattutto dopo il rifiuto da parte di Jey Uso di unirsi all’assalto dei suoi compagni di stable ai danni del canadese.

At #WWEChamber… The Tribal Chief @WWERomanReigns will defend his Undisputed WWE Universal Championship against @SamiZayn! Who will leave Montreal as the CHAMPION? pic.twitter.com/mLMHBR6MgF — WWE (@WWE) February 4, 2023

Dove vedere WWE Elimination Chamber

Il nuovo Premium Live Event sarà visibile in diretta, e poi in differita, come sempre esclusivamente sul WWE Network.