L’adattamento anime del manga Blue Giant di Shinichi Ishizuka, in corso di pubblicazione in Italia grazie alla casa editrice J-POP, (recuperatelo su Amazon!) debutterà il 17 febbraio del 2023 e sembra che il film verrà interpretato da musicisti di fama mondiale! L’account Twitter del film ha pubblicato infatti un nuovo teaser che rivela i nomi dei musicisti che interpreteranno le canzoni dell’anime.

Il teaser del film di Blue Giant e gli interpreti musicali

Lo staff vede Yuzuru Tachikawa (Death Parade, Mob Psycho 100 tutte e tre le stagioni, Deca-Dence) dirigere il film presso lo studio NUT. NUMBER 8, l’editore del manga Blue Giant e il direttore della storia del manga Blue Giant Supreme, sta scrivendo la sceneggiatura. TOHO animation distribuirà il film.

Questa la nuova key visual:

Per quanto riguarda gli interpreti, il pianista di fama mondiale Hiromi Uehara compone la musica originale che esegue il trio jazz della storia del film JASS, e suonerà anche il piano per il personaggio di Yukinori Sawabe, un pianista che il protagonista Dai Miyamoto incontra a Tokyo. Il sassofonista Tomoaki Baba suona il sassofono per il personaggio Dai. Shun Ishiwaka, il batterista della band Millennium Parade, suona infine la batteria per il compagno di scuola di Dai, Shunji Tamada.

Il teaser, che potete guardare qui sotto, anticipa la performance del trio.

Blue Giant: il manga

Shinichi Ishizuka (Gaku – Minna no Yama) ha lanciato il manga sulla rivista Big Comic nel maggio 2013 e lo ha terminato nell’agosto 2016. Il manga ha vinto il sessantaduesimo Shogakukan Manga Award e il ventesimo Japan Media Arts festival’s Grand Prize.

L’autore ha poi disegnato il manga sequel, intitolato Blue Giant Supreme che è stato pubblicato sulla stessa rivista a settembre 2016. La storia è finita nell’aprile 2020 e vede un totale di 10 volumi. Ishizuka ha poi lanciato un nuovo manga sequel intitolato Blue Giant Explorer sempre su Big Comic a maggio 2020.

In Italia è pubblicato dalla J-POP che descrive così la trama: