Il legacy entra nel World Of Darkness con Vampire: The Masquerade – Chapters

In arrivo nel 2020 il Kickstarter per Vampire: The Masquerade – Chapters, un nuovo gioco in scatola a tema Vampire: The Masquerade, che promette di unire il formato legacy agli elementi iconici dei giochi di ruolo.

Arriva con Vampire: The Masquerade – Chapters il primo gioco legacy legato al mondo de World Of Darkness. Vampire: The Masquerade è un brand senza tempo che negli anni è stato in grado di valicare il confine dei giochi di ruolo per dare vita a progetti che hanno esplorato il mondo dell’intrattenimento a 360°. Dal 1991 in avanti, infatti questo prodotto – punta di diamante dell’editore White Wolf – è stato in grado di generare molteplici progetti legati alla sua mitologia passando dai libri ai fumetti, dai videogiochi ai giochi in scatola sino ad approdare nei giochi di carte.

L’ascesa dei prodotti con protagonisti i figli di Caino, anche dopo più di un ventennio, non sembra volerne sapere di arrestarsi. Nel prossimo futuro, grazie ad una campagna di crowdfunding che sarà lanciata sulla piattaforma Kickstarter, andrà ad aggiungersi al lungo elenco di prodotti disponibili anche Vampire: The Masquerade – Chapters, un nuovo gioco in scatola sviluppato da Flyos Games, per 1-4 giocatori caratterizzato da una fortissima componente narrativa.

Vampire: The Masquerade –Chapters sarà un gioco in stile legacy, ovvero un genere di gioco in scatola che, in funzione della storia narrata, si adatta e muta in base a alle scelte operate dai suoi giocatori. Ambientato a Montreal, in seguito alla comparsa della Seconda Inquisizione e la caduta del Sabbat, i giocatori potranno esplorare la storia di questo gioco impersonando dei personaggi, rappresentati sul piano di gioco da miniature, che attraverso scelte strategiche potranno avere un forte impatto sulla storia.

I tre elementi portanti di questo gioco (storia, formato legacy e gioco di ruolo) mirano a dare forma ad una integrazione degli elementi più significativi cari agli appassionati del gioco di ruolo all’interno del mondo dei giochi da tavolo.

Vampire: The Masquerade – Chapters darà vita ad una campagna strutturata in diversi scenari, capaci di immergere i giocatori nelle sue atmosfere horror. Ogni decisione dei giocatori sarà cruciale ai fini della storia, poiché ogni scelta impatterà in maniera diretta nella trama aprendo alcune possibilità e precludendone altre come accade, ad esempio, nel mondo dei librigame.

Sul fronte degli elementi mutuati dai giochi di ruolo i giocatori inizieranno creando un proprio personaggio che potrà crescere e venire sviluppato, spendendo punti esperienza, durante il proseguire dell’avventura.

Vampire: The Masquerade – Chapters sarà finanziato tramite una campagna sulla piattaforma Kickstarter all’inizio del 2020, quindi ci aspettiamo ulteriori news nei prossimi mesi. Di seguito potete vede il teaser trailer di presentazione.