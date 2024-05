Cloud a vita scontato del 75% per festeggiare lo Star Wars Day

In occasione del Star Wars Day, anche settori apparentemente distanti dalla celebre saga cinematografica stanno offrendo promozioni speciali. Vi segnaliamo, infatti, che fino al 20 maggio, avrete l'opportunità unica di sottoscrivere a vita uno dei piani cloud di Internxt con uno sconto del 75%. Questi piani offrono cloud storage sicuro con capacità che variano da 2TB a 10TB. Oltre a beneficiare di un notevole risparmio, il grande vantaggio dei piani di Internxt è la loro natura "una tantum": una volta attivato il piano, non dovrete più preoccuparvi di rinnovi o costi nascosti.

Promo Internxt Star Wars, perché approfittarne?

Questa iniziativa rappresenta una buona opportunità per assicurarsi uno spazio di archiviazione cloud sicuro e vasto a condizioni economicamente vantaggiose. Con uno sconto del 75%, il piano diventa molto più accessibile e si configura come un investimento a lungo termine senza ulteriori preoccupazioni di rinnovi annuali o costi aggiuntivi.

Inoltre, la promessa di Internxt di garantire un servizio privato e decentralizzato aumenta il valore dell'offerta, fornendo agli utenti una soluzione affidabile per la gestione dei dati in tutta tranquillità. Sfruttare questa promozione nel periodo del Star Wars Day non è quindi solo tematicamente divertente, ma anche vantaggioso al livello pratico.

Con Internxt, potrete caricare file di dimensioni fino a 20GB, garantendo così la facilità di gestione di documenti voluminosi. Inoltre, l'aggiunta della sicurezza tramite autenticazione a due fattori rafforza la protezione degli account degli utenti, e la politica di rimborso entro 30 giorni permette di esplorare il servizio senza impegno, riflettendo la fiducia di Internxt nella qualità e sicurezza dei suoi servizi.

Vedi offerta su Internxt