Il manga di Deadpool è il fumetto Marvel più letto di inizio 2021

Deadpool: Samurai, il nuovo manga con protagonista Deadpool, è il fumetto Marvel più letto di inizio 2021 con numeri da record! Le statistiche dell’app Shonen Jump+ dove viene serializzato riportano infatti che i primi due capitoli sono stati letti oltre 1 milione di volte e che il Capitolo 7, l’ultimo pubblicato, ha già raggiunto quota 658.000 visualizzazioni.

Per darvi una idea dei numeri eccezionali, vi basti pensare che il fumetto più venduto della Marvel nel 2020 (Wolverine #1) ha venduto “solo” 197.000 copie negli Stati Uniti quindi circa un quarto dei lettori totalizzati da Deadpool: Samurai e che per ritrovare un fumetto che ha venduto 1 milione di copie dobbiamo tornare al 2015 con l’esordio di Star Wars #1.

Deadpool: Samurai, il manga di Deadpool

Deadpool: Samurai è scritto da Sanshirou Kasama e disegnato da Hikaru Uesugi e viene serializzato sulla app Shonen Jump+ dal 10 dicembre 2020. Il manga è frutto di Super Collaboration!! Marvel, la collaborazione fra Marvel e Shueisha.

Eccovi la key visual a colori che annunciava l’inizio della serializzazione del manga:

Deadpool 3 è stato già confermato

Qualche giorno fa è stato confermato che Disney avrebbe dato il via libera per il terzo film di Deadpool sempre con Ryan Reynolds nel ruolo del Mercenario Chiacchierone.

Per ora non sono trapelati dettagli ma soltanto che, come detto, Ryan Reynolds tornerà nei panni di Deadpool. L’attore sarà anche produttore esecutivo della pellicola per questo motivo ha tenuto personalmente svarianti incontri con diversi sceneggiatori scegliendo le sorelle Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin (Bob’s Burger, The Great North) mentre alla regia sembra non possa ritornare David Leitch che aveva diretto il secondo capitolo in quanto impegnato per tutto il 2021.

Tuttavia la ricerca per un nuovo regista non è ancora iniziato in quanto si spera che Leitch si liberi. Il film, a quanto è trapelato, rimarrà sempre rated-R con la sua dose di violenza e sboccataggine vedremo però quanto effettivamente Disney lascerà campo libero da questo punto di vista.

Deadpool – chi è?

Deadpool, il cui vero nome è Wade Winston Wilson, è stato creato da Fabian Nicieza (testi) e Rob Liefeld (disegni) ed ha esordito su New Mutants #98 (febbraio 1991). A causa della sua parlantina inarrestabile viene soprannominato “il Mercenario Chiacchierone” (The Merc with a Mouth). È un eroe-antieroe noto per il suo humour, fatto di doppisensi e riferimenti a film, serie televisive, canzoni e immagini popolari.

Il suo nome di battesimo ricalca da vicino quello del personaggio della DC Comics Deathstroke, che si chiama Slade Wilson; un’altra somiglianza degna di nota tra i due è che entrambi sono sia mercenari sia maestri di spada, e indossano indumenti aderenti da assassino con bandoliere, cinturoni e una maschera che copre completamente il volto. In origine, fu questa caratterizzazione grafica molto simile a fare gridare al plagio da parte di Rob Liefeld. Il successivo sviluppo del personaggio da parte di autori come Joe Kelly e Gail Simone – e in seguito lo stesso Nicieza – ha fatto sì che i caratteri dei due mercenari divergessero radicalmente.

Deadpool rompe spesso la quarta parete, ovvero il confine tra la realtà e il fumetto.