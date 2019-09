Il Re Leone è un grande successo al botteghino per Disney

Nelle sale italiane dal 21 Agosto, Il Re Leone, live action del celebre film di animazione Disney degli anni '90, è già un successo al botteghino nostrano.

Nelle sale italiane dal 21 Agosto, Il Re Leone, live action del celebre film di animazione Disney degli anni ’90, è già un successo al botteghino nostrano. Il film, inoltre, batte anche il record di film con l’incasso più alto di questo 2019, superando Avengers: Endgame incassando complessivamente 32.921.666 di Euro.

Il film live action Disney diretto da Jon Favreau è un successo, il pubblico sta apprezzando moltissimo il ritorno di Simba e company al cinema in una versione tutta nuova e molto realistica. A tornare in questo film sono i personaggi che abbiamo amato nella pellicola d’animazione originale. Abbiamo Mufasa (doppiato da Luca Ward), il temibile Scar, fratello di Mufasa, che non vuole rinunciare al trono. Assistiamo ancora una volta e in maniera spettacolare alla epica battaglia della Rupe dei Re che si conclude con il doloroso esilio del giovane Simba.

Vi ricordiamo che nel doppiaggio italiano del film Il Re Leone sono Marco Mengoni ed Elisa a prestare la voce rispettivamente a Simba e Nala, e sostituiscono le originali voci di Donald Glover e Beyoncé. A interpretare la straordinaria Il Cerchio della Vita è la vocale coach americana e trapiantata in Italia, Cheryl Porter, che ci regala una bellissima interpretazione di quella che è diventata, ormai, una canzone classica della nostra infanzia e giovinezza, destinata a diventarlo anche per le nuove generazioni.

