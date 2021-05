Il Signore degli Anelli: ricostruita la Contea in Abruzzo

La Contea degli Hobbit è una deliziosa e pacifica location presente nel Signore degli Anelli è un’opera incredibilmente amata, il romanzo fantasy definitivo creato da J.R.R. Tolkien che tanti altri ne ha ispirati negli anni successivi.

Al successo dei romanzi scritti da Tolkien hanno di certo contribuito in tempi piuttosto recenti le due trilogie cinematografiche dirette da Peter Jackson, ovvero Il Signore degli Anelli e il suo prequel, Lo Hobbit.

La pace, la tranquillità e la serena vita di campagna che caratterizza la Contea degli Hobbit hanno colpito l’immaginario di tanti, tantissimi appassionati, fra cui Nicolas Gentile, un uomo con un progetto affascinante quanto ambizioso: ricostruire la sua amata Contea a Bucchianico, un piccolo paese in provincia di Chieti.

La contea degli Hobbit rivive in Abruzzo

Nicolas Gentile è un grande appassionato delle opere di Tolkien che, un giorno, ha deciso di acquistare un appezzamento di terra su cui costruire la sua piccola casa Hobbit per trascorrere lì il tempo libero, insieme alla sua famiglia.

Il piccolo bungalow, delle dimensioni di circa 20 m², era stato progettato come abitazione personale, ma le sue foto hanno iniziato a fare il giro del web, spingendo così Nicolas Gentile ad ampliare questo suo progetto, spingendolo così ad aprire una campagna di raccolta fondi per poter trasformare la piccola oasi ispirata alla Contea in qualcosa di più grande, in grado di coinvolgere quanti più appassionati possibile.

Il profilo su Instagram MyHobbitLife è gestito da Nicolas Gentile e presenta tantissimi video e fotografie che mostrano abitazioni, attività all’aperto e personaggi ben noti agli appassionati delle opere di Tolkien, come Gandalf in persona!

Scoprite altri interessanti dettagli su questo progetto di ricostruzione della Contea in Abruzzo dando un’occhiata a questo interessantissimo video!

