È stato pubblicato il trailer ufficiale di Back to the Future: The Musical, lo spettacolo musicale del primo film della famosa trilogia fantascientifica, uscito per la prima volta nel 1985 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Il musical promette uno spettacolo esplosivo ed elettrizzante.

Nel trailer possiamo vedere alcuni momenti iconici che hanno reso il film un fenomeno della cultura pop.

Back to the Future: The Musical – lo spettacolo

Back to the Future: The Musical ripropone l’avventura di Marty McFly e Doc Brown indietro nel tempo all’anno 1955. Secondo lo scrittore Bob Gale, il musical mira a “raccontare la nostra storia sul palco in un modo nuovo”.

Tra le canzoni proposte tornano The Power of Love di Huey Lewis, colonna Sonora di Ritorno al Futuro, Johnny B. Goode di Chuck Berry che Marty McFly ha suonato per gli studenti partecipanti al Ballo Incanto sotto il mare nel 1955, a tre anni quindi dal lancio ufficiale della canzone, Earth Angel, popolare brano musicale pop del gruppo The Crew-Cuts degli anni Cinquanta, che Marvin Berry and the Starlighters cantano sempre durante il ballo scolastico e Back in Time, singolo del 1985 di Huey Lewis and the News scritto per la colonna sonora del film.

Nel cast di Back to the Future: The Musical troviamo Roger Bart nel ruolo del Dr. Emmett Brown e Olly Dobson nel ruolo di Marty McFly. Hugh Coles è George McFly, Rosanna Hyland è Lorraine Baines, Cedric Neal nel ruolo di Goldie Wilson, Aidan Cutler è Biff Tannen, Courtney-Mae Briggs è Jennifer Parker, Will Haswell è Dave McFly, Emma Lloyd è Linda McFly e Mark Oxtoby è Strickland.

Il musical è diretto da John Rando (Urinetown), vincitore del Tony Award, con nuove musiche e testi scritti da Alan Silvestri e Glen Ballard. Tim Hatley si occupa dei costumi, Hugh Vanstone delle luci, Gareth Owen del disegno fonico e Finn Ross del video, con coreografie di Chris Bailey, mentre degli arrangiamenti vocali si occupa Nick Finlow. David Chase si occupa delle coreografie.

Qui sotto il trailer:

Back to the Future: The Musical doveva essere presentato in anteprima nel West End nel 2015, l’anno in cui Marty McFly e Doc Brown si sono recati in Ritorno al futuro parte II. Per differenze creative con Robert Zemeckis, l’allora direttore dello spettacolo Jamie Lloyd, ha deciso di ritirarsi. Lo spettacolo ha debuttato cinque anni dopo alla Manchester Opera House, ma il teatro è stato subito chiuso a causa della pandemia. Finalmente lo spettacolo ha fatto il suo debutto nell’agosto 2021 all’Adelphi Theatre e i fan possono goderselo fino al 3 luglio 2022!

