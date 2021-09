Doc Brown (Ritorno al Futuro) nel nuovo promo di Rick and Morty

Il nuovo promo di Rick and Morty, per quanto sia di durata molto breve, non può che essere incredibilmente apprezzato dai fan della serie. Si tratta infatti di una versione live-action del nostro duo, ma a vestire i panni del perennemente ubriaco Rick c’è l’attore che ha dato vita sullo schermo al personaggio che ne ha ispirato la creazione: quell’Emmett “Doc” Brown di Ritorno al Futuro interpretato da Christopher Lloyd. Ritorno al Futuro è una delle trilogie cinematografiche di genere fantascientifico più significative e amate di sempre (recuperatela qui su Amazon).

Il nuovo promo di Rick and Morty con Doc di Ritorno al Futuro

Il nuovo promo di Rick and Morty è stato condiviso dal profilo ufficiale di Adult Swim presente su Twitter. Il post mostra il breve filmato introducendolo con la dicitura “C-132”: significa che quello che stiamo vedendo è la versione di Rick e Morty dell’universo C-132. Se Christopher LLoyd interpreta questa versione in carne e ossa di Rick, il suo per nulla traumatizzato nipotino Morty è interpretato da Jaeden Lieberher, conosciuto per aver interpretato Bill Denbrough in IT.

Non si sa molto sul finale di questa stagione di Rick and Morty, per cui non sappiamo se questo filmato possa essere un’anticipazione di ciò che verrà mostrato in futuro, ma sarebbe fantastico vedere un’avventura live-action di Rick e Morty! E se a vestire i panni di Rick Sanchez ci fosse proprio Cristopher Lloyd il tutto sarebbe ulteriormente impreziosito.

E ora, godetevi il nuovo promo di Rick and Morty:

Parlando con il Phoenix New Times, Lloyd in precedenza aveva detto che gli sarebbe piaciuto partecipare a Rick and Morty:

“Non lo seguo da vicino, ma ho visto alcuni episodi e devo dirvelo, penso che sia molto divertente. So che è una specie di parodia di Doc e Marty“, ha riso prima di dire che sarebbe disposto a comparire in qualche modo: “mi piacerebbe, ovviamente. Penso che sia davvero divertente“.

Lloyd ha poi parlato di Ritorno al Futuro e del suo ruolo nelle vite di innumerevoli appassionati:

“Penso che sia un film molto positivo. Molte persone mi hanno detto che Ritorno al futuro li ha aiutati a sopravvivere a qualunque problema avessero affrontato durante la loro adolescenza o prima. Ritorno al futuro ha aiutato a sollevare il loro morale e a essere più ottimisti. Penso che sia una grande cosa e sono così felice di far parte di qualcosa che ha aiutato le persone ad affrontare e superare le loro difficoltà“.

Trovate le prime 4 stagioni di Rick and Morty in esclusiva su Netflix a questo indirizzo. Ampliate la vostra collezione di gadget a tema qui su Amazon!