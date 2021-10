In arrivo Cowboy Bebop: il Gioco di Ruolo

Fan di Cowboy Bebop preparatevi, perché Mana Project Studio e Don’t Panic Games, in collaborazione con Sunrise, stanno per lanciare Cowboy Bebop: il Gioco di Ruolo: il gioco di ruolo da tavolo ufficiale di uno degli anime più amati di tutti i tempi!

Cowboy Bebop: il Gioco di Ruolo – di che cosa si tratta?

Come ben sappiamo Cowboy Bebop è l’iconico anime degli anni ’90, diretto da Shinchiro Watanabe, andato in onda in Giappone nel 1998 e in tutto il mondo nel corso degli anni successivi. L’anime è stato riconosciuto da più parti come una delle opere più innovative degli ultimi decenni, da una regia dal taglio “filmico” degna di una vera e propria serie TV a una colonna sonora tanto curata da non trovare eguali, diventando un riferimento per tanti altri, e recentemente ha anche ispirato un live-action che uscirà in tutto il mondo su Netflix nel novembre 2021. Leggete questo nostro articolo per scoprirne tutti i dettagli!

Ora, grazie a Cowboy Bebop: il Gioco di Ruolo, i giocatori potranno diventare loro stessi dei cacciatori di taglie nello spazio, immersi in un universo jazzistico che mescola western, film noir e film polizieschi, accompagnato da una delle migliori colonne sonore colonne sonore della storia. I giocatori potranno quindi inventare le loro storie con gli strumenti messi a disposizione dal narratore e descrivere i luoghi che compongono il loro universo.

Progettato dai pluripremiati autori italiani Fumble, che hanno vinto il prestigioso premio Italian Game dell’anno nel 2020 per Not The End, sarà disponibile su Kickstarter nel 2022 e probabilmente entro la fine dell’anno anche sugli scaffali.

In quali lingue sarà disponibile? Al momento, al lancio sarà possibile comprarlo in inglese, francese e italiano.

Queste le parole di Cedric Littardi, fondatore di Don’t Panic Games:

Come pioniere dell’animazione giapponese in Europa e primo giocatore di ruolo, ho sempre sognato di vivere avventure negli universi di anime famosi. Siamo felicissimi che Sunrise, con cui lavoriamo da molti anni, ci abbia affidato di rendere possibile questa prima esperienza.

Anche Michele Paroli, fondatore e leader designer di Mana Project Studio ha voluto esprimere la sua felicità nel poter contribuire alla realizzazione di Cowboy Bebop: il Gioco di Ruolo:

Cowboy Bebop fa parte di quegli anime che hanno costituito il nostro background culturale. Come fan dell’anime, siamo entusiasti di poter lavorare a questo progetto, un’opportunità unica per disegnare sia sui temi di CBB che sulla sua forte identità visiva. Il nostro obiettivo è quello di condividere la nostra passione per Cowboy Bebop con voi con questo gioco!

Un volantino di presentazione sarà disponibile esclusivamente durante la fiera del gioco SPIEL di Essen la prossima settimana presso lo stand Don’t Panic Games stand 2D116 mentre coloro che si iscriveranno a questo sito avranno l’opportunità di giocare per primi a Cowboy Bebop: il Gioco di Ruolo durante i suoi test di prova!

