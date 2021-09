Rivelata la sigla del live action di Cowboy Bebop dal Tudum

Il live action di Cowboy Bebop uscirà su Netflix il 19 novembre di quest’anno. Attesissimo dai fan di vecchia data dello storico anime, ma anche da coloro che sono anche solo semplicemente curiosi,

Tudum è il primo evento globale dedicato ai fan di Netflix che vede la partecipazione di moltissime star presenti nelle innumerevoli serie televisive e nei film prodotti da Netflix. Durante questo evento speciale, oltre agli ospiti illustri, grandi protagonisti sono anche i trailer di lancio e i nuovi filmati estratti dai nuovi titoli in programmazione su Netflix (per ulteriori informazioni sul primo evento globale dedicato ai fan di Netflix, vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo.

Se volete conoscere tutto quello che c’è da sapere sulla serie originale che ha ispirato il live action di Cowboy Bebop vi consigliamo la lettura di questo nostro interessantissimo ed esaustivo articolo.

Il nuovo video per il live action di Cowboy Bebop

Nonostante le titubanze di John Cho, l’attore che impersonerà il protagonista principale del live action di Cowboy Bebop, riguardo i probabili confronti che faranno i fan fra la sua interpretazione del celebre space cowboy Spike Spiegel, come potete leggere anche in questo nostro articolo, il giorno in cui potremo finalmente godercelo su Netflix si avvicina sempre di più. Per celebrare in modo adeguato un evento così importante, è stato dedicato dello spazio al live action di Cowboy Bebop anche durante il Tudum, il primo evento globale dedicato a a tutti i fam di Netflix sparsi in giro per il mondo.

Tudum è andato in onda in diretta streaming sul canale ufficiale su YouTube della nota piattaforma. L’atipica unione di western e fantascienza che caratterizza la serie di animazione originale di Cowboy Bebop farà parte anche di questo nuovo adattamento. Qui di seguito, potete trovare il bellissimo nuovo video, che ci mostra la sigla del live action di Cowboy Bebop, che ricalca quella originale sia dal punto di vista visivo e grafico che dal punto di vista musicale: sembra proprio di guardare la sigla dell’anime! Per i fan della serie sarà certamente piacevolissima da guardare e ascoltare! Trovate la sigla iniziale del live action di Cowboy Bebop qui in basso:

