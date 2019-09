In arrivo il nuovo set BrickHeadz di Natale

Lego ha presentato il nuovo set BrickHeadz stagionale 40353 - Reindeer and Elves dedicato al Natale

Il nuovo set Lego della linea BrickHeadz sarà a tema natalizio: il set 40353 – Reindeer and Elves porterà lo spirito delle feste a casa vostra.

Nonostante l’estate sia finita da pochi giorni Lego sembra ormai proiettata a questo inverno e alla sua festa più importante, infatti soltanto qualche giorno fa l’azienda di Billund annunciava il set Lego Creator Expert 10267 – Gingerbread House.

Il 40353 – Reindeer and Elves sarà il set stagionale dedicato al Natale di quest’anno e la scatola conterrà 3 modelli BrickHeadz: #85 Reindeer, #86 Elf e #87 Elfie.

40353 – Reindeer and Elves sarà composto da 281 pezzi, che serviranno ad assemblare i tre modelli, il cartello del Polo Nord (che darà indicazioni per Legoland) e la cassetta delle letterine.

Elf e Elfie, i due elfi aiutanti di Babbo natale, saranno rispettivamente vestiti in rosso con dettagli verdi (Elfie) e in verde con dettagli rossi (Elf) e leggermente più piccoli rispetto al BrickHeadz della renna, che sarà alta 12 cm.

Lego proseguirà così la tradizione di realizzare ogni anno nuovi set set stagionali che ritraggono personaggi ispirati alle varie ricorrenze. Nel 2018 era stato messo in commercio il set 40274 – Mr. & Mrs. Santa Claus che ricreava una scena festiva i cui protagonisti erano i BrickHeadz dedicati a Babbo Natale e la Signora Natale.

I due modelli poligonali occupano ciascuno una propria basetta, corredata da qualche addobbo a tema: un albero di Natale con dei pacchetti regalo per Babbo Natale e una ghirlanda natalizia, latte e biscotti per la Signora Natale.

Il set natalizio di quest’anno potrà essere integrato a quello uscito l’anno scorso: unendo i due set stagionali 2018 e 2019 si otterrà un simpatico diorama natalizio. Questa soluzione sarà ideale per chi non ha a disposizione molto spazio per gli addobbi di Natale ma non vuole rinunciare a questa tradizione.

il set 40353 – Reindeer and Elves sarà disponibile a partire dal 1 ottobre 2019 e avrà un prezzo di 19,99 euro.