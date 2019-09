In arrivo la Gingerbread House il set natalizio Lego

Lego mostra il set natalizio 10267 - Gingerbread House della linea Lego Creator Expert, con cui costruire una dolcissima casetta di pan di zenzero.

Lego ha annunciato il set 10267 – Gingerbread House, il nuovo set della linea Lego Creator Expert. Questa riproduzione di una casetta di pan di zenzero sarà il set natalizio realizzato quest’anno.

Ogni anno Lego realizza un set dedicato alle festività natalizie, il 10267 – Gingerbread House andrà così ad aggiungersi alle altre costruzioni natalizie, che negli anni hanno sviluppato il tema delle festività fin dal 2009. Se collezionati negli anni questi set, come ad esempio il 10245 – La Bottega di Babbo Natale (link Amazon), 10254 – Winter Holyday Train (link Amazon), hanno infatti dato vita al villaggio natalizio, tradizione alternativa al presepe tipica del nord Europa.

Il set 10267 – Gingerbread House sarà composto da 1477 pezzi che vi permetteranno di costruire una casetta di pan di zenzero ricca di accessori e addobbi festivi.

La struttura principale sarà costituita da mattoncini marroni, a simboleggiare la base di biscotto speziato, unita ad elementi riconducibili ad altre tipologie di dolciumi. Sulla facciata le colonne saranno ricavate con pezzi che richiameranno i bastoncini di zucchero mentre le finestre trasparenti glitterate richiameranno le caramelle dure. L’edificio sarà poi ricoperto da mattoncini bianchi, che riprodurranno la glassa reale utilizzata per unire tra loro i vari pezzi di biscotto. La parte esterna della casa ospiterà anche un camino, dotato di un led che potrà essere acceso premendo lo sbuffo di fumo che esce dal comignolo.

La villetta a due piani sarà divisa in quattro ambienti (camera da letto, bagno, cucina e soggiorno) arredati in stile rustico e ispirati ad altri dolcetti come zucchero filato e cioccolato. Il tema natalizio del set sarà inoltre enfatizzato dalla presenza di un grande albero di Natale completo di pacchetti regalo e giocattoli tradizionali.

Il set conterrà le minifigure della famiglia Pan di Zenzero, mamma, papà, il loro piccolo e il suo passeggino.

10267 – Gingerbread House misurerà 21 cm in altezza, 26 cm in larghezza e 13 cm di profondità. Il set Gingerbread House sarà distribuito a partire dal 18 settembre 2019, in anteprima per il clienti del programma Lego VIP, sull’e-commerce ufficiale Lego, ad un prezzo di 94,99 euro. Il set sarà disponibile invece per tutti gli altri clienti dall’1 ottobre.