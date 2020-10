In arrivo un nuovo Tamagotchi a tema Hello Kitty

Il nuovo modello Tamagotchi di Bandai consentirà di utilizzare Hello Kitty come aiutante nel prendersi cura del loro piccolo animale domestico virtuale.

Il personaggio di Hello Kitty sarà una sorta di “co-genitore” nella nuova versione del Tamagotchi e aiuterà a nutrire e accudire il nostro piccolo animale virtuale. Per quanto riguarda il resto, sarà sempre il solito Tamagotchi che la gente ha imparato a conoscere.

In un’intervista stampa, Susan Tran, la direttrice del marketing di Sanrio Inc., ha dichiarato:

“Per generazioni, Hello Kitty è entrata in contatto con le persone attraverso l’amicizia. Siamo così entusiasti di collaborare con Bandai America per quanto riguarda Tamagotchi, che offrirà ai fan un modo divertente e interattivo per connettersi con ila loro amica Hello Kitty per tutto il giorno.”

Hello Kitty Tamagotchi sarà disponibile in due diversi varianti: una col guscio bianco con fiocco e baffi rossi di Hello Kitty e una col guscio rosso ricoperto delle cose preferite di Hello Kitty. Saranno disponibili nei negozi online e fisici a partire da dicembre 2020 ed è già possibile pre-ordinarlo (per ora solo su Amazon USA) semplicemente cliccando su questo link.

Il Tamagotchi originale nasce nel 1996 ad opera di Aki Maita e Akihiro Yokoi e prodotto dalla Namco Bandai. Per chi non lo sapesse, il piccolo gioco elettronico ha come scopo quello di prendersi cura di un animaletto chiamato, appunto, Tamagotchi, nutrendolo, curandolo e facendolo crescere. Il suo nome deriva dall’unione della parola giapponese “Tamago” (che significa “Uovo“) con quella inglese “Watch” (che significa “Orologio“).