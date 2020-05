In arrivo il gioco di carte di Gudetama, l’uovo pigro Sanrio

Renegade Game Studios ha annunciato Gudetama: The Tricky Egg Card Game, un gioco in scatola con carte dedicato a Gudetama, personaggio dei cartoni animati famoso per la sua attitudine indolente.

Gudetama è un personaggio creato nel 2014 da Sanrio, casa madre di Hello Kitty ed altri personaggi in stile kawaii, protagonista di alcuni cartoni animati e (in perfetto stile Sanrio) un numero sterminato di gadget che vanno dai prodotti di cancelleria agli articoli per la casa. Il suo nome si traduce come “uovo pigro” ed è la crasi delle parole “gudegude” (onomatopea giapponese utilizzata per indicare qualcosa di pigro) e “tamago” (uovo).

Gudetama: The Tricky Egg Card Game, ideato da Steve Ellis e Ben Eisner (The Tea Dragon Society Card Game) sarà un gioco di prese per 2-7 giocatori dai 7 anni in su, dove l’obiettivo sarà quello di non vincere, ovvero di non aggiudicarsi l’ultima presa del gioco, che in un gioco normale determinerebbe i punti fondamentali per vincere.

Ogni partita di Gudetama: The Tricky Egg Card Game avrà una durata di diversi round da 7 prese l’uno e i giocatori dovranno fare attenzione a non accumulare punti, poiché chi riuscirà a guadagnare meno punti avrà effettivamente vinto.

Questo peculiare meccanismo, in cui nessuno dovrà cercare di aggiudicarsi l’ultima carta, riscpecchierà così la natura apatica di Gudetama, che non riserva alcuna attenzione verso tutto ciò che lo circonda e che ama lamentarsi di tutto e tutti.

Gudetama: The Tricky Egg Card Game sarà messo in commercio, in inglese, a partire da agosto 2020 ad un prezzo di 15,00 dollari. Il gioco avrà un formato compatto e componenti essenziali: all’interno della scatola troverete 63 carte di gioco e il regolamento.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni circa un’eventuale localizzazione per il mercato italiano.