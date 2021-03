In Giappone Joker si dà alla politica

Di tutti i personaggi di fantasia, Joker è probabilmente il meno adatto ad entrare in politica. Se per i lettori di comics e i fan DC l’associazione di idee porta alla mente il finale della seminale Una Morte in Famiglia, in cui il Joker sfuggiva alle accuse di contrabbando di armi nucleari e omicidio grazie alla immunità diplomatica concessagli dall’Iran, per gli abitanti della Prefettura di Chiba invece un Joker come governatore potrebbe essere realtà.

Eccovi infatti il candidato Yuusuke Kawai che si è presentato così al suo primo comizio per presentare il suo programma elettorale:

Joker/Yuusuke Kawai, il bizzarro programma elettorale

Yuusuke Kawai qualche anno fa ha lasciato il suo lavoro per tentare la carriera come comico in TV ma senza successo. Alla domanda sul perché avesse scelto di travestirsi da clown ha spiegato che la rappresentazione del personaggio, soprattutto quella di Joaquin Phoenix, è quella di un antieroe e che per questo può fare facilmente presa sulle masse.

Kawai sembra schierarsi a favore dell’uso delle mascherine anti-Covid 19. Ha infatti preso in giro i così detti no-vax e negazionisti che hanno definito il virus “un semplice raffreddore” dicendo che non è piacevole per nessuno “buscarsi questo raffreddore” e che con l’arrivo della primavera le allergie non faranno altro che esacerbare la situazione.

Le buone intenzioni del candidato però sembrano fermarsi qui perché il resto del suo programma elettore comprende alcune bizzarre proposte fra cui:

rinominare l’aeroporto di Narita come Disney Sky (a Chiba c’è infatti il parco divertimenti Tokyo Disneyland)

rendere Let it Go, dalla colonna sonora di Frozen, l’inno della prefettura

mettere fuori legge la parola “spazzatura” e sostituirla con “frammenti di stelle”

Eccovi il video integrale del suo comizio:

Chi è Joker?

Gli appassionati di fumetti e dintorni sanno bene quanto sia praticamente impossibile dare una risposta a questa domanda, ma ci tenteremo in qualche modo. Innanzitutto è bene sapere che Joker, o “il” Joker, è l’arcinemico di Batman, originariamente rifiutato da Bill Finger, poiché lo riteneva “troppo simile a un clown” ma trasmettendo successivamente l’idea a Bob Kane. Quest’ultimo, collaborando con lo stesso Finger e Jerry Robinson, diede vita a Joker, facendolo comparire per la prima volta nel 1940 su Batman #1, nella seconda storia (The Joker) e nell’ultima (The Revenge of The Joker).

Fin da subito descritto ai lettori come un goffo sociopatico che uccide per divertimento, diventa tra il 1955 e il 1960 un killer professionista spietato e psicopatico. Non a caso, egli si è sporcato diverse volte le mani mietendo vittime nella vita di Batman, come la paralisi di Barbara Gordon, meglio nota come Batgirl e Oracolo, la morte di Jason Todd, alias il secondo Robin o Cappuccio Rosso che dir si voglia, e la morte della seconda moglie di Jim Gordon, Sarah Essen.