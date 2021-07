In Scarlet Flames, avventura gratuita crossover tra Dungeons & Dragons e Magic: the Gathering

Ormai si sa bene che la collaborazione tra il più famoso gioco di ruolo esistente, Dungeons & Dragons e il più famoso gioco di carte collezionabili, Magic: The Gathering è cosa fatta. Wizard of the Coast sta riscuotendo non poco successo (come era ovvio) da questo sodalizio (che potete recuperare a questo link). La cosa ancora più interessante a riguardo, è invece che una nuova avventura per il sistema di gioco Forgotten Realms, In Scarlet Flames, è attualmente disponibile per il download gratuito.

Sul sito di Magic: the Gathering troviamo, pronta all’uso , un’avventura studiata appositamente per amalgamare al meglio i due universi narrativi. La sinossi di In Scarlet Flames, ci propone un’avventura che prende il via quando due Maghi Rossi di Thay decidono di intraprendere una missione segreta nelle High Moors ad est della Costa della Spada alla ricerca di qualcosa, o qualcuno estremante importante.

Quale che sia il loro fine ultimo, i Maghi non vogliono rivelare a nessuno l’obbiettivo finale, anche se la cosa sarebbe opportuno rendere, per il bene di tutti, di dominio pubblico. Così, per lo meno, la pensano i mercenari che sono stati assoldati per accompagnarli…

Questa avventura per Dungeons & Dragons è stata ideata per impegnare un party composto dai quattro ai sei personaggi, indicativamente attorno al 8° livello. Per giocare al meglio In Scarlet Flames non servirà altro che il manuale base di Dungeons & Dragons, anche se materiale, come il Manuale del Giocatore, possono essere sempre di grandissimo aiuto.

Quindi, se già l’idea di un crossover tra Dungeons & Dragons e Magic: the Gathering vi stuzzica, cosa c’è di meglio di un’avventura completa, e gratuita, per capire al meglio come integrare le due ambientazioni?