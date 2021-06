Dungeons & Dragons: lo storico cartone diventa un set di carte di Magic

Grandi notizie per i fan di Dungeons & Dragons! Wizards of the Coast ha appena annunciato che lo storico cartone animato degli anni ’80 tornerà in auge, ma in una maniera alquanto inaspettata: sarà infatti la base di un nuovo set variant di carte di Magic: The Gathering.

Ci saranno in tutto sei carte con illustrazioni ad opera di Tyler Walpole, tra cui alcune raffiguranti il Dungeon Master, Venger, Presto e Bobby. Si tratta di ristampe di carte già esistenti, ma molte avranno delle citazioni testuali tratte dal cartone. Il set sarà disponibile per il pre-order a partire dal 21 giugno.

Don't try to adjust your dial—@MTGSecretLair is bringing your favorite cartoon to Magic in Saturday Morning D&D!

Preorder this drop (which is part of the All-Natural, Totally Refreshing Superdrop) in foil and non-foil at https://t.co/gq3akK51Tz starting June 21 at 9am PT. pic.twitter.com/6PfPLFdw6w

— Dungeons & Dragons (@Wizards_DnD) June 17, 2021