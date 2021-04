Indiana Jones: annunciati la co-protagonista e il compositore del nuovo film

A dicembre, all’evento organizzato da Disney per gli investitori, è stata ufficializzata la produzione di un nuovo film della saga di Indiana Jones. Oggi Lucasfilm e il regista James Mangold hanno annunciato la prima nuova co-protagonista di Harrison Ford. Tramite Deadline e i canali social ufficiali del film, è stato dichiarato che Phoebe Waller-Bridge sarò accanto a Ford nel quinto episodio della saga, con il celebre attore protagonista che tornerà nei panni dell’archeologo più famoso del cinema.

Mangold sta prendendo le redini della regia da Steven Spielberg, che è ancora produttore esecutivo ed è molto coinvolto in vari elementi del film. Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel si uniranno a Spielberg come produttori. Anche John Williams, che ha lavorato su ogni colonna sonora del franchise, incluso il suo tema iconico, tornerà come compositore.

La speranza è di iniziare la produzione quest’estate, con Mangold che incontrerà altri talenti per altri ruoli in previsione della produzione. I dettagli della trama sono ancora vaghi e non si sa quale nuova avventura attende Jones, così come i dettagli sul personaggio interpretato da Waller-Bridge. Quest’ultima ha avuto abbastanza successo dopo che il suo programma televisivo Fleabag è diventato un tesoro della critica, alla fine conquistando gli Emmy del 2019, comprese le vittorie per la migliore attrice e la migliore serie comica.

Da allora è stata impegnata sul fronte televisivo e cinematografico, servendo come produttrice esecutiva del programma di successo della BBC Killing Eve e come autrice del prossimo film di James Bond No Time to Die. Inoltre reciterà con Donald Glover nella serie Amazon Mr. & Mrs. Smith, dove sarà anche produttrice esecutiva e scrittrice. Con l’ingresso nel cast di Indiana Jones si segna un’ulteriore collaborazione tra l’attrice e Lucasfilm, avendo doppiato L3-37 in Rogue One: A Star Wars Story. Ricordiamo che il film uscirà il 29 luglio 2022.