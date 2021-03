Infinite Statue e Kaustic Plastik, nuova linea di Action Figure

Il successo meritatissimo ottenuto con Bud Spencer e la sua Action Figure 1/6 da collezione ha posto nella mente di Fabio Berruti e Fabio Varesi, rispettivamente direttori artistici e fondatori di Infinite Statue e Kaustic Plastik, la legittima domanda, perché non proseguire e iniziare una nuova linea di action figure replicando così il successo già riscontrato con la loro prima collaborazione? Ecco infatti che a sorpresa arriva la notizia dal comunicato stampa che annuncia Action: Deluxe Figure, una nuova linea di figure da collezione in scala 1/6 e non solo.

Si tratterebbe dunque di continuare nella produzione di Action Doll (così si chiamano in gergo) con un corpo articolato e dotato di numerosi punti di snodo, abiti in stoffa e accessori a volontà per replicare al meglio l’essenza del personaggio proposto. Con l’action figure di Bud, primo (passatemi il termine) esperimento di collaborazione tra le due aziende, abbiamo notato come anche il team creativo è stato formato da artisti che lavorano o hanno lavorato già in passato per entrambe le aziende e il tutto ha portato a una figure di Bud Spencer davvero eccezionale di cui ci siamo anche divertiti a raccontarvi ogni sfaccettatura.

Da quali personaggi avrà intenzione di proseguire? Kaustic Plastic si è spinta già oltre mostrando un primo prototipo di Peter Sellers, attore poliedrico che ricordiamo principalmente per il ruolo comico nel film La Pantera Rosa dove interpreta il mitico e goffo Ispettore Clouseau. Nei primissimi scatti lo vediamo con il prototipo non colorato del volto ma ne possiamo distinguere perfettamente i tratti caratteristici, il mitico soprabito marrone e alcuni accessori che saranno a corredo della figure per rendere al meglio l’esposizione del personaggio. Kaustic Plastic si è soffermata a tal proposito a mostrarci una anteprima del documento identificativo dell’ispettore, realizzato in pelle con cuciture a vista e fotografia visibile dall’esterno. Il team creativo? lo stesso che ha lavorato su Bud, bravi ragazzi, squadra che vince non si cambia!

Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi da parte di Infinite Statue e Kaustic Plastik. Ma voi, che personaggi vorreste venissero realizzati? Fatecelo sapere nei commenti, magari potreste vedere realizzato un vostro sogno! Ricordiamo che i prodotti di Infinite Statue e Kaustic Plastik sono distribuiti in Italia da Cosmic Group.