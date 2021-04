Iniziate le riprese della serie su She-Hulk

Marvel Studios sembra che abbia iniziato le riprese della serie live action di She-Hulk. La notizia arriva direttamente dal sito web del governo dello Stato della Georgia, che fornisce un elenco dei progetti attualmente in produzione sul suo territorio ed è stato riportato dall’account Twitter She-Hulk Daily. Il tutto, dopo solo qualche settimana dalla dichiarazione di Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, che aveva annunciato l’inizio delle riprese, che saranno seguite poi dalla produzione di Moon Knight.

Non ci sono ancora dettagli rilevanti sulla serie, che sarà trasmessa da Disney+, ma qualcosa è comunque già emerso, permettendo ai fans di cominciare a speculare sulla produzione. Per esempio, si sa che è stato fatto un casting per la parte di un personaggio di nome A’Dood.

Il ruolo richiede la presenza di un’attrice di età compresa tra i venti e trenta anni. Inoltre, sembra che l’attrice Renée Elise Goldsberry si sia unita al cast e che vestirà i panni di un personaggio di nome Amelia. Quale sia però il suo ruolo, o i rapporti che lo legano a She-Hulk, l’eroina principale, ancora non è dato sapere.

Feige ha dichiarato inoltre che la prima stagione di She-Hulk dovrebbe essere composta da da dieci episodi di mezz’ora ciascuno. Per fare un confronto con le due recenti serie Marvel Studio, Wanda Vision e The Falcon and the Winter Soldier sono composte rispettivamente da nove e sei episodi, della durata variabile dai trenta ai cinquanta minuti ciascuno.

La serie di She-Hulk non ha attualmente una data di uscita confermata, ma non disperiamo di avere notizie aggiornate al più presto!