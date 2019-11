Marvel Studios: nuovi film in arrivo nel 2022 e 2023

Marvel Studios ha iniziato a divulgare informazioni inerenti all’attesissima Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel a partire dall’estate scorsa, durante il Comic-Con di San Diego e nel corso del D23 Expo, ma nei giorni scorsi. ha aggiunto cinque nuove date destinate l’arrivo di alcune pellicole del MCU nel 2022 e nel 2023. Più nello specifico, uno di questi uscirà nel 2022 e gli altri quattro debutteranno l’anno successivo, nel 2023. A quanto pare, Marvel e Disney hanno deciso che il 7 ottobre 2022 e il 17 febbraio, il 5 maggio, il 28 luglio e il 3 novembre del 2023 i fan potranno assistere all’arrivo di nuovi film dedicati all’Universo Marvel.

Sino ad ora erano stati resi noti i titoli dei film che avrebbero debuttato tra il 2020 e il 2021. Per quanto riguarda invece il 2022 era stato ufficializzato solo l’arrivo di Black Panther 2, precisamente il 6 maggio. Nel 2020 approderanno sul grande schermo, precisamente l’1 maggio e il 6 novembre, rispettivamente la Vedova Nera e Gli Eterni. Mentre l’uscita di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è per il 12 febbraio 2021; Doctor Strange nel Multiverso della pazzia il 7 maggio 2021; Spider-Man 3 il 16 luglio 2021 e, per concludere il 2021 uscirà Thor: Love and Thunder, esattamente il 5 novembre.

Mentre, non è stato ancora reso noto quali saranno i film che debutteranno nelle “nuove date” comprese tra il 2022 e il 2023. Dunque, quali potrebbero essere i film a debuttare in questi giorni? Sono molti progetti a cui sta lavorando Marvel e che sono, od oggi, senza una data di uscita. Tra questi basta citare Blade, Guardiani della Galassia Vol. 3, Captain Marvel 2, Ant-Man 3. Ma anche pellicola dedicata ai Fantastici 4 e quella degli X-Men. Dunque, quali potrebbero essere i 5 film da associare alle 5 nuove date decise da Marvel Studios? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.