Insect Cage di Kachou Hashimoto in Italia per Mangasenpai

Attraverso i suoi canali ufficiali, Mangasenpai ha annunciato l’arrivo in Italia di Insect Cage (Mushikago no Cagaster) di Kachou Hashimoto. Si tratta di una serie completa in 6 volumi pubblicati in Giappone da Tokuma Shoten.

La serie verrà proposta in Italia con cadenza trimestrale a partire da settembre. Sempre a settembre sarà già disponibile anche il primo cofanetto dei due che comporranno la serie con già i primi tre volumi inseriti ad un prezzo scontato di 19.90 anziché € 21. Il cofanetto avrà una tiratura limitata di 500 pezzi e conterrà anche una cartolina speciale e un fascicolo con gli sketch originali dell’autrice…

Dal manga è stata tratta una serie anime disponibile su Netflix intitolata Cagaster of an Insect Cage composta da 12 episodi.

INSECT CAGE 1 di 6 di Kachou Hashimoto

13×18 cm (tankobon), 188 pagine, bianco e nero, sovracopertina a colori

carta ad alta grammatura extra white

DATA DI USCITA: 5 SETTEMBRE 2020, volume in prevendita con CARTOLINA OMAGGIO per i primi 100 clienti.

Mangasenpai è una casa editrice nata nel 2013 per dare forma e corpo ad una ‘new wave’ del mercato italiano del fumetto. Per offrire ai tanti disegnatori che seguono “la via del manga” una bandiera sotto la quale pubblicare. Ecco quindi che, negli anni, il Manga, da prodotto di sola importazione, si è tramutato in un potente tramite espressivo. Questo è accaduto in moltissimi paesi che, oggi, esportano fumetti disegnati in stile manga in tutto il mondo, finanche al Giappone stesso. Esistono i manwa, i manga coreani, i manga thailandesi, quelli indiani, i manga francesi, quelli russi… e, da oggi, anche quelli italiani. Ma la cosa più importante è che in ciascun paese in cui si è “rigenerato”, lo stile manga si è arricchito delle sfumature di quella realtà, ed è evidente che questa commistione tra manga e Italia raggiunga un livello tutto suo, peraltro unico e irripetibile, qui da noi.