Iron Spider (Avengers: Endgame) S.H.Figuarts di Tamashii Nations

Il costume Iron Spider, tratto da Avengers: Endgame, è l’ultima proposta di Tamashii Nations – leader del settore collectibles – per la sua linea S.H.Figuarts. Questa serie di collezionabili suddivisa per vari macro-categorie tratta anche personaggi presi dai film del Marvel Cinematic Universe. Attenzione però, non si tratta di una ristampa della precedente uscita (Iron-Spider S.H.Figuarts Avengers Infinity War) ma una figure del tutto nuova sia nello sculpt che nel painting che rispecchia finalmente la versione vista nel film.

Quando Peter Parker, in soccorso del suo mentore/amico Tony Stark alian Iron Man intraprende un viaggio interplanetario Tony riesce a fargli avere la risorsa definitiva per l’arrampicamuri, il costume in nano tech chiamato Iron Spider. Il costume, che somiglia molto ad una delle armature di Tony, era comparso per la prima volta nella scena finale di Spider-Man: Homecoming. La caratteristica di questo costume ultra tecnologico sta anche nelle zampe di ragno meccaniche che compaiono sul retro della schiena di Spider-Man reagendo ai suoi comandi. Oltre ad apparire per gran parte del tempo in Avengers: Infinity War questo costume comparirà anche in Avengers: Endgame e nella prima parte di Spider-Man: Far From Home risultando di fatti uno dei costumi del tessiragnatele con più presenze in vari film.

Come consuetudine, l’action figure sarà estremamente snodabile, sarà realizzata in PVC e raggiungerà un’altezza di circa 15 cm. All’interno della confezione potremo trovare accessori aggiuntivi e numerose parti intercambiabili. Come possiamo vedere dalle immagini saranno presenti le ragnatele, mani e occhi intercambiabili per simulare le diverse modalità di combattimento. Sicuramente l’accessorio che farà gola a molti collezionisti sarà il nano-gauntlet creato da Tony Stark per riportare tutti gli esseri viventi colpiti dallo schiocco di Thanos cinque anni prima. In ogni caso la figure ha finalmente centrato l’obiettivo facendoci dimenticare la precedente versione (sbagliata e non accurata).

La figure di Iron Spider è da poco in preordine al prezzo consigliato di 110,00 euro con uscita stimata per il mese di Luglio 2020. I prodotti Tamashii Nations sono importati in Italia da Cosmic Group.