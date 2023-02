Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri è uno dei film più attesi della prossima annata fumettistica, come hanno dimostrato le reazioni dei fan della popolare ambientazione fantasy alla presentazione del trailer. Basato sul celebre mondo creato da Wizards of the Coast, il film vedrà come protagonisti una banda di avventurieri capeggiati da un istrionico bardo (Chris Pine), che dopo avere rubato su commissione un prezioso e potente artefatto dovranno rientrare in possesso dello stesso per impedire al loro committente di distruggere il mondo. Una premessa che tradisce le radici avventurose dell’ambientazione, ma che nel passaggio al grande schermo richiede di portare agli spettatori una vivacità in linea con la spettacolarità di film action, un’esigenza che è stata colta dalla produzione, tanto che in queste ore è stato svelato come la componente action di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri sia ispirata a Jackie Chan e al suo stile di combattimento.

Rivelazione sorprendente dei registi di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri: è Jackie Chan l’ispirazione della parte action del film

A svelare questo retroscena sono stati i due registi del film, Jonathan Goldstein e John Francis Daley, che in un’intervista con IGN hanno identificato nel funambolico artista marziale la loro ispirazione per realizzare le scene d’azione di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri.

A portare a questa rivelazione è stata l’analisi della scena in cui Holga (Michelle Rodriguez) utilizza un mattone per affrontare dei nemici, mentre Edgin (Chris Pine) cerca di liberarsi dalle corde che lo tengono prigioniero. Un momento action ma al contempo frizzante, che Daley ha spiegato essere frutto di una precisa visione stilistica, che non ha contemplato tagli veloci e campi lunghi, preferendo lasciare agli spettatori di potersi godere delle situazioni vivaci, grazie all’attento lavoro di Brad Martin, capo della squadra di stunt del film:

Per noi era importante che tutto venisse ritratto in modo tale che per tutto il film potessimo davvero vedere tutto ciò che accade. Il modo con cui Jackie Chan mostra i combattimenti è stato il punto di riferimento quando abbiamo ideato tutte le scene di combattimenti, e avevamo questa squadra di brizzolati stuntmen bulgari guidati da Brad Martin, che è il regista della nostra seconda unità e il coordinatore degli stunt, che hanno davvero dato alla camera sangue, sudore e lacrime.

Non è la prima volta che Jackie Chan ispira Hollywood con il suo modo di portare sul grande schermo le scene di combattimento, considerato come in passato blockbuster come Matrix, Kill Bill e anche il recente John Wick paghino un evidente tributo alla sua ingegnosità. Non si parla solamente di movimenti di camera che amplifichino l’impegno fisico dell’attore, ma anche la creazione di un vero e proprio stile di narrazione visiva dei combattimenti, che passa dall’utilizzo di qualunque oggetto quotidiano come arma improvvisata o dall’introduzione di veri e propri alleggerimenti comici all’interno di questi momenti.

Il trailer di Dungeons & Dragons – L’onore dei Ladri tradisce questa ispirazione, ma il giudizio ultimo in merito a quanto la scuola di Jackie Chan abbia influenzato questa avventura cinematografica nei Forgotten Realms verrà dato solamente dopo l’uscita del film.