James Wan sulla cancellazione di Swamp Thing: “Fan, guardate tutti gli episodi!”

La notizia della cancellazione di Swamp Thing dopo la messa in onda di un solo episodio sul servizio streaming DC Universe non solo ha scosso i fan di tutto il mondo, ma anche uno dei suoi produttori esecutivi, James Wan (Aquaman), che tramite un post Instagram ha fatto un accorato appello ai fan.

“Non so e non riesco proprio a capire perché Swamp Thing sia stata cancellata, ma posso dirvi questo,” scrive il regista sui suoi canali social. “Tutto il cast e lo staff, il team di produttori esecutivi e showrunner hanno messo il cuore in questo progetto. Sono dannatamente orgoglioso del lavoro che tutti hanno svolto per portare in vita questo personaggio.” Conclude in seguito con un consiglio spassionato ai fan del personaggio: “Vi prego, andate a guardare il secondo episodio, ed immortalate questi dieci splendide puntate. Swampy se lo merita!”

Nonostante Wan brancoli nel buio, il reale motivo celato dietro la cancellazione della serie venne reso noto proprio da un giornalista, John Gholson, che citando diverse fonti, sottolinea un problema di natura economica ad aver scatenato un brusco stop alle riprese. Infatti, lo Stato del North Carolina in cui la serie è stata ripresa, avrebbe compiuto un errore nell’assegnazione degli incentivi fiscali per la produzione delle riprese, riducendo così lo sgravo fiscale ai 14 milioni di dollari contro i 40 inizialmente previsti. L’appello di Wan di visionare lo show in massa potrebbe forse nascondere l’ultima chance per salvare la serie?

Nata con l’obiettivo di diventare una serie horror destinata ad un pubblico di adulti, Swamp Thing è ispirata all’omonimo personaggio a fumetti Vertigo, etichetta DC Comics. La storia ruota attorno alla ricercatrice Abby Arcane (Crystal Reed), di ritorno ad Houma, cittadina nell’Alabama in cui è cresciuta, per fare luce sulle origini di un particolare virus. Insieme allo scienziato Alec Holland (Andy Bean) scoprirà che la palude della città cela segreti mistici, orribili ed allo stesso tempo meravigliosi, e che l’uomo di cui era innamorata e credeva aver perso per sempre, potrebbe non essere davvero morto. Intanto a Houma, si riuniscono misteriose e potenti forze.

I fan si sono già mobilitati per il salvataggio di una serie con una petizione online. La prima stagione di Swamp Thing va in onda su DC Universe, in Italia la serie non è stata ancora annunciata.