Jellystone!: il ritorno dei personaggi creati da Hanna-Barbera

HBO Max ha diffuso il trailer di Jellystone!, la nuova serie animata che riporta in scena i celebri personaggi creati da Hanna-Barbera che convivono nella città di Jellystone.

Il trailer di Jellystone!

Il trailer inizia introducendo la città titolare come un “luogo magico” dove non succede mai niente di strano, solo per contraddirlo immediatamente con un montaggio che mostra i personaggi della serie che si destreggiano con le motoseghe, rapinano banche e “fanno casino”, tra le altre cose. Introduce anche un gran numero di personaggi di Hanna-Barbera che sono presenti nella serie, come l’Orso Yogi e Braccobaldo, Ernesto Sparalesto e Top Cat.

Guardate il trailer qui sotto:

A proposito di Jellystone!

Jellystone! è stato sviluppato da C.H. Greenblatt, il creatore di Chowder di Cartoon Network e Harvey Beaks di Nickelodeon. La serie seguirà i residenti di Jellystone mentre “vivono, lavorano, giocano, e (come spesso accade), distruggono la città in qualche modo stupido insieme”.

Lo showrunner C.H. Greenblatt ha dichiarato che scaveranno nel profondo di ogni personaggio espandendone la loro personalità:

“Sono cresciuto guardando tonnellate di cartoni animati Hanna-Barbera e provo un amore profondo per questi personaggi. L’enorme quantità di personaggi classici e non classici che abbiamo potuto utilizzare dalla libreria Hanna-Barbera è ciò che rende davvero speciale l’universo Jellystone! Piuttosto che ricreare la sensazione dei cartoni animati del passato, abbiamo voluto divertirci in modo sciocco e strano con questi personaggi ed espandere le loro personalità per dar loro più profondità. È probabile che se c’è un personaggio che amate, alla fine lo vedrete da qualche parte in questo mondo. Speriamo che i fan di lunga data apprezzino il nostro approccio a questo mondo, e siamo entusiasti che i genitori possano presentare e godersi i loro personaggi preferiti di Hanna-Barbera con i loro figli.”

Per quanto riguarda il cast, Jellystone! vede Jeff Bergman come voce di Yogi, Mr. Jinks, Wally Gator e Lippy the Lion; Jim Conroy come voce di Braccobaldo, Captain Caveman, Pa Rugg e altri; Georgie Kidder come voce di Auggie Doggie, Brain e Floral Rugg; Grace Helbig come voce di Cindy Bear, Yappy, Taffy e Granny Sweet; Niccole Thurman come voce di Jabberjaw, Squiddly Diddly e Dee Dee Sykes; Thomas Lennon come voce di Top Cat; Ron Funches come voce di Shag Rugg; Bernardo de Paula come voce di El Kabong e Mildew Wolf; Dana Snyder come voce di Snagglepuss, Touché Turtle e Lambsy; Katie Grober come voce di Yakky Doodle; Paul F. Tompkins come voce di Magilla Gorilla; Jenny Lorenzo come voce di Bobbie Looey, Hardy Har Har e Choo Choo; Fajer Al-Kaisi come voce di Shazzan e Hadji; Lesley Nicol come voce di Winsome Witch; Ulka Simone Mohanty come voce di Loopy De Loop e Andrew Frankel come voce di Fancy Fancy e Jonny Quest.

Il debutto della serie è previsto su HBO Max per il prossimo 29 luglio.

Recuperate le prime due stagioni di Scooby-Doo, Dove Sei Tu? disponibili su Amazon!