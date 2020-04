Jim Lee parla dei nuovi distributori DC e di Batman #92

Come prontamente riportatovi pochi giorni fa, con un mossa a sorpresa che ha spiazzato tutti gli attori del mercato americano, la DC ha annunciato che, a dispetto della situazione di emergenza causata dal Coronavirus, riprenderà la distribuzione di nuovi fumetti a partire dal prossimo 28 aprile e con ben due nuovi partner distributivi rompendo così il monopolio che ormai da decenni è in mano a Diamond Comic Distributors che invece riprenderà le attività a partire dalla seconda metà di maggio – per tutti i dettagli cliccate QUI. A chiarire la situazione è intervenuto direttamente il publisher della DC ovvero il grande Jim Lee che ospite del popolare podcast di Kevin Smith, Fatman Beyond, ha chiarificato l’inaspettata mossa che potrebbe rappresentare una nuova fase per il mercato americano.

Come specificato la DC farà comunque uscire una line-up di titoli ridotta rispetto a quella prevista originariamente il 1 aprile non distribuendo ad esempio l’attesissimo Batman #92 scritto da James Tynion IV e disegnato da Guillem March con protagonista la nuova spalla del Joker, Punchline.

L’albo come riferito dallo stesso scrittore su twitter è slittato a giugno:

Just got the go ahead to let all of you know that we're holding BATMAN #92 back for a June release, so we can make sure to get it to as many of you as possible on its release day. I am very, very excited for you all to read it! #PunchlineIsComing https://t.co/NDuL1cRRYa

— James Tynion IV 🦇🦇🦇🦇 (@JamesTheFourth) April 17, 2020