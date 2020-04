Fumetti USA: DC ha un nuovo distributore, Diamond ripartirà da metà maggio

È stata una serata italiana movimentata per i fumetti USA dopo che a partire dal tardo pomeriggio di ieri hanno iniziato a susseguirsi una serie di notizie riguardanti la ripresa della distribuzione di nuovi fumetti che come ben sappiamo è ferma da praticamente un mese.

Si inizia con una lunga lettera indirizzata ai negozianti e alle principali case editrici a lui affiliate, con cui Diamond Comic Distributors ha confermato che inizierà a tornare operativo e quindi potrà procedere alla distribuzione dei titoli ancora nei suoi magazzini e a ricevere nuova merce da smistare ai negozi aperti ed operativi anche loro orientativamente a partire dalla seconda metà di maggio.

La notizia giunge sembrava essere una boccata di ossigeno per i fumetti USA e per una industria che come detto è entrata di fatto nella sua quarta settimana senza nuovi titoli e con notizie di decine di professionisti rimasti momentaneamente senza lavoro dopo che numerose case editrici, compresa la Marvel, avevano decretato lo stop ai lavori insieme a quello forzato della distribuzione a causa dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia del Coronavirus.

La comunicazione ufficiale aveva corroborato quindi le voci che vi avevamo riportato prontamente QUI.

Dopo poche ore però la DC ha annunciato a sorpresa confermando che inizierà a distribuire i suoi fumetti, con una line-up ovviamente ridotta, già a partire dal prossimo 28 aprile ma soprattutto con due nuovi distributori: UCS Comic Distributors e Lunar Distribution.

Le due nuove entità distributive dovrebbero far capo l’una alla popolare catena Midtown Comics con sede a New York e l’altra a DCBS ovvero il primo rivenditore per corrispondenza di fumetti degli USA di base nell’Indiana.

Diamond Comic Distributors sottolinea che, vista la situazione di emergenza, non è possibile fissare una data precisa ma che sono già in atto una serie di misure per iniziare a “normalizzare” la situazione dei fumetti USA ove possibile e sempre tenendo bene a mente che il ritorno all’operatività è subordinato da tutta una serie di nuove norme igienico-sanitarie essenziali affinché i dipendenti siano tutelati.

Intanto la DC sembra aver già approntato un piano alternativo varando alcune serie digital first come ad esempio una nuova Batman – Black & White mentre alla Marvel il tutto sembra muoversi più lentamente in attesa di sviluppi concreti.

Potete leggere un estratto della comunicazione ufficiale QUI.