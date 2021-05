Kakegurui: Zettai Zetsumei Russian Roulette, nuovamente posticipato

Ulteriori ritardi per il film Kakegurui: Zettai Zetsumei Russian Roulette (Kakegurui: Last Resort Russian Roulette), il sequel del live-action basato sul manga Kakegurui – Compulsive Gambler di Homura Kawamoto e Tōru Naomura. A dare la notizia lo staff del film che, sul sito ufficiale, ha spiegato che la decisione di posticipare ulteriormente la data d’uscita è legata all’attuale stato di emergenza in Giappone dovuto al COVID-19.

Kakegurui: Zettai Zetsumei Russian Roulette doveva uscire inizialmente il 29 aprile ma era già stato posticipato al 12 maggio. Ora lo staff rivelerà in seguito una nuova data di uscita.

Kakegurui: Zettai Zetsumei Russian Roulette – i dettagli

Il film è la seconda parte di Kakegurui – Compulsive Gambler e vedrà il ritorno del cast del film precedente insieme a un un nuovo antagonista, l’astuto giocatore d’azzardo Makuro Shikigami, interpretato da Ryūsei Fujii, membro della boy band giapponese Johnny’s West.

Tsutomu Hanabusa torna a dirigere il film e a scriverne la sceneggiatura insieme a Minato Takano.

Queste le due locandine del film:

E questo il trailer:

Kakegurui: manga e anime

Kakegurui è scritto da Homura Kawamoto e disegnato da Tōru Naomura e ha iniziato a essere serializzato sulle pagine della rivista Gangan Joker di Square Enix dal 22 Marzo 2014.

In Italia è in corso di pubblicazione per J-POP che descrive così la trama:

Un thriller psicologico che vi conquisterà! Vogliamo scommettere? Nel prestigioso Liceo Hyakkaou, frequentato dai rampolli delle élite, i rapporti di forza sono decisi dal sangue freddo, dall’ingegno e dall’abilità nel gioco d’azzardo: chi finisce indebitato si ritrova a essere l’animaletto domestico di chi vince. In questa scuola si trasferisce Yumeko, che si dimostrerà una vera maniaca del gioco d’azzardo in grado di sconvolgere gli equilibri…

Il manga ha ispirato una anime, composto da due stagioni, entrambe disponibili su Netflix.

