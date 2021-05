Homura Kawamoto (Kakegurui) pubblicherà un nuovo manga

Il numero di giugno della rivista Monthly Dragon Age di Kadokawa ha rivelato solo ieri che Homura Kawamoto, autore dei testi di Kakegurui, lancerà un nuovo manga intitolato Isekai Tenseisha Koroshi – Cheat Slayer (“Il Killer dei Reincarnati – Assassina dei Truffatori“).

Il nuovo manga dell’autore di Kakegurui, Homura Kawamoto

Isekai Tenseisha Koroshi – Cheat Slayer vedrà la luce nel prossimo numero della rivista, che sarà pubblicato il prossimo 9 giugno. Kawamoto sta scrivendo la storia, mentre le illustrazioni saranno curate da Aki Yamaguchi.

La rivista racconta brevemente e a grandissime linee la trama del manga, presentandola come una storia di vendetta caratterizzata da “odio e desiderio” e incentrata su qualcuno che massacra tutti coloro che si reincarnano da un altro mondo.

Kakegurui: informazioni sulla serie

Il manga Kakegurui di Kawamoto e Tōru Naomura ha debuttato sulla rivista Gangan Joker di Square Enix nel marzo 2014. Il manga ha ispirato una serie anime che è stata trasmessa a settembre 2017, in Giappone e che è stata presentata in anteprima al di fuori della madre patria da Netflix, a febbraio 2018. La seconda stagione dell’anime è stata presentata in anteprima a gennaio 2019 e Netflix ha iniziato a trasmetterla in streaming a giugno 2019.

Il manga ha anche ispirato una serie live-action di 10 episodi che è stata presentata in anteprima in Giappone a gennaio 2018. Netflix la distribuisce al di fuori del Giappone. Una seconda stagione è stata presentata per la prima volta a marzo 2019, seguita da un film live-action a maggio 2019. L’uscita del film sequel live-action è prevista per il 12 maggio, avendo subito un ritardo a causa della pandemia da COVID-19.

Qui di seguito, una breve sinossi di Kakegurui:

“Nel prestigioso istituto privato Hyakkao esiste una gerarchia. In questa scuola, che vede al vertice il comitato studentesco, è il gioco d’azzardo a comandare. Se vinci, può essere un paradiso. Se perdi, un inferno. In questa folle scuola, dove i più abili sono oggetto d’invidia, mentre i più scarsi subiscono continui maltrattamenti, si è appena trasferita una nuova allieva. Il suo nome è Yumeko Jabami…“.

Se siete curiosi di leggere Kakegurui, il manga originale scritto da Homura Kawamoto e illustrato da Tōru Naomura, o se alla vostra collezione dovesse mancare qualche numero, in questa pagina che trovate su Amazon sono raccolte le sue diverse uscite.

L’anime di Kakegurui è distribuito in Italia da Netflix: potete trovare tutti gli episodi delle prime 2 stagioni all’interno di questa pagina.

La serie TV in live-action omonima è distribuita al di fuori del Giappone sempre dalla piattaforma di streaming Netflix: potete trovare tutti e 10 gli episodi della prima stagione raccolti qui.