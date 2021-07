Komi Can’t Communicate: il manga diventa un live-action

Il manga Komi Can’t Communicate (Komi-san wa Comyushō desu) di Tomohito Oda, edito in Italia dalla casa editrice J-POP e di cui recentemente è stato annunciato l’adattamento anime previsto per questo ottobre sulle frequenze di TV Tokyo (a questo nostro articolo potete guardare il teaser), sarà trasposto in un live-action.

Komi Can’t Communicate: il live-action

A dare l’annuncio NHK. Il live-action debutterà il 6 settembre alle 22:45 p.m. (orario giapponese) sul blocco drama notturno “Yorudora” di NHK General e sarà una serie di otto episodi.

Per quanto riguarda il cast, Elaiza Ikeda interpreterà Shōko Komi mentre Takahisa Masuda di NEWS interpreterà Hitohito Tadano.

I direttore della serie è Yoshihito Okashita mentre Fumie Mizuhashi sta scrivendo la sceneggiatura. Toshikazu Higuchi e Asako Takagi sono i produttori esecutivi. Hiroyuki Ōnuma sta producendo il drama. Tо̄ichirо̄ Rutо̄ è il produttore coordinatore e Eishi Segawa sta componendo la musica.

Komi Can’t Communicate: il manga

Il manga Komi Can’t Communicate è scritto e disegnato da Tomohito Oda e serializzato dal 18 maggio 2016 all’interno del settimanale Shonen Sunday di Shogakukan. Il primo volume tankōbon è stato pubblicato il 16 settembre 2016 e al febbraio 2021 ne sono usciti in tutto venti. La serie è stata portata in Italia il 30 settembre 2020 dalla casa editrice J-POP, per un totale di otto volumi pubblicati fino a questo momento.

Questa la trama:

Shouko Komi è così bella che tutti si voltano al suo passaggio. Peccato che abbia un serio disturbo della comunicazione: ogni volta che inizia a pensare di attaccare bottone con qualcuno, finisce per ossessionarsi su come rompere il ghiaccio, come reagirà l’altro, cosa può andare storto… e si blocca. Fino a quando, con l’aiuto del suo compagno di classe Tadano, proverà a risolvere i suoi catastrofici problemi relazionali e a scoprire i bizzarri personaggi che popolano la sua scuola!

