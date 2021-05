Komi Can’t Communicate: il teaser e la key visual

Il sito ufficiale dell’adattamento anime della serie manga Komi Can’t Communicate (Komi-san wa, Komyushō desu) di Tomohito Oda, ha svelato la key visual insieme al primo teaser in cui viene annunciato ufficialmente il debutto, previsto per questo ottobre sulle frequenze di TV Tokyo.

Komi Can’t Communicate: cosa sappiamo fino ad ora

L’anime Komi Can’t Communicate è prodotto da Animation Studio OLM.

Per quanto riguarda i membri dello staff Ayumu Watanabe si occupa della produzione della serie, diretta da Kazuki Kawagoe. Deko Akao si occupa della composizione mentre Atsuko Nakajima cura il character design.

Dei membri del cast, sono stati rivelati solo i nomi degli attori che andranno a interpretare i personaggi principali ovvero Aoi Koga nel ruolo di Shouko Komi, Gakuto Kajiwara come Hitohito Tadano e Rie Murakawa nel ruolo di Najimi Osana.

Questa la key visual…

… e questo il trailer ufficiale:

Altri dettagli saranno rivelati in seguito.

Komi Can’t Communicate: il manga

Il manga Komi Can’t Communicate è scritto e disegnato da Tomohito Oda e serializzato dal 18 Maggio 2016 all’interno del settimanale Shonen Sunday di Shogakukan. Il primo volume tankōbon è stato pubblicato il 16 settembre 2016 e al febbraio 2021 ne sono usciti in tutto venti. La serie è stata portata in Italia il 30 settembre 2020 dalla casa editrice J-POP, per un totale di cinque volumi pubblicati fino a questo momento. Questa la trama:

Shouko Komi è così bella che tutti si voltano al suo passaggio. Peccato che abbia un serio disturbo della comunicazione: ogni volta che inizia a pensare di attaccare bottone con qualcuno, finisce per ossessionarsi su come rompere il ghiaccio, come reagirà l’altro, cosa può andare storto… e si blocca. Fino a quando, con l’aiuto del suo compagno di classe Tadano, proverà a risolvere i suoi catastrofici problemi relazionali e a scoprire i bizzarri personaggi che popolano la sua scuola!

Immergetevi anche voi in questa dolcissima storia acquistando il primo volume disponibile su Amazon!