Sono passati esattamente tre anni dalla prima edizione di Double or Nothing, PPV che sancì a tutti gli effetti la nascita e l’esposizione mediatica della All Elite Wrestling al mondo intero. Da allora sono cambiate molte cose, ma le premesse per un evento degno di nota ci sono tutte. Tra tutti in match in programma spicca il main event tra Adam “Hangman” Page e CM Punk, valevole per il titolo mondiale. Ecco la card completa di AEW Double or Nothing.

La card di AEW Double or Nothing 2022

Hook & Danhausen vs. Tony Nese & Mark Sterling

Nel pre-show del PPV Hook e Danhausen debutteranno finalmente in coppia dopo gli avvenimenti delle ultime settimane. Staremo a vedere se si tratterà di un’alleanza “one night only” o dell’inizio di un qualcosa id più grande nella categoria tag team.

AEW Women’s World Championship: Thunder Rosa vs Serena Debb

La lottatrice di origini messicane ha avuto un regno da campionessa alquanto blando, ma non vuole dare segni di cedimento. Sulla sua strada si è posta Serena Debb, veterana della divisione femminile .

MJF vs Wardlow

L’accesa rivalità tra i due ex alleati raggiungerà il culmine in occasione del PPV. Dopo aver superato tutti gli ostacoli lungo il suo cammino e aver sconfitto Shawn Spears in uno Steel Cage Match, Wardlow avrà finalmente l’occasione di mettere le mani su MJF.

TBS Championship: Jade Cargill (C) vs Anna Jay

Inarrestabile e ancora imbattuta, Jade Cargill difenderà il TBS Championship dall’assalto di Anna Jay.

Owen’s Hart Memorial Tournament Finals: Dr. Britt Baker vs Ruby Soho

Le finali del torneo femminile dedicate ad Owen Hart sono difficili da pronosticare: da un lato l’ex campionessa Britt Baker, dall’altro Ruby Soho, ex superstar della WWE che sin dal suo approdo in AEW ha mostrato al mondo intero il suo valore.

AEW World Tag Team Championship: Jungle Boy & Luchasaurus (c) vs Ricky Starks & Powerhouse Hobbs vs Keith Lee & Swerve Strickland

I campioni di coppia della AEW si trovano dinnanzi alla sfida più grande del loro regno. Al PPV dovranno difendere i titoli dall’assalto due due grandi team, quello composto da Keith Lee e Swerve Strickland e quello formato dagli scagnozzi del team Taz ovvero Ricky Starks e Powerhouse Hobbs.

Owen Hart’s Memorial Tournament Finals: Samoa Joe vs Adam Cole

Due wrestler praticamente antitetici in tutto si scontreranno nelle finali del torneo dedicato alla memoria del compianto Owen Hart. Per Adam Cole si tratterebbe del riscatto definitivo dopo perso la rivalità contro Adam Page.

Young Bucks vs The Hardys

Uno scontro generazionale che promette scintille: da un lato Nick e Matt Jackson, pilastri della AEW sin dagli albori, dall’altro Matt e Jeff Hardy, vere e proprie icone del mondo del Wrestling e della categoria Tag Team

Frankie Kazarian, Sammy Guevara & Tay Conti vs TNT Champion Scorpio Sky, “All Ego” Ethan Page & Paige VanZant

Dopo gli alterchi personali tra Scorpio Sky e Sammy Guevara, nel mix si è aggiunto anche Frankie Kazarian, ex alleato ed ex campione di coppia proprio assieme all’attuale TNT Champion. Al PPV andrà in scena un match di coppia a sei che vedrà anche il debutto sul ring di Paige Vanzant, ben nota ai fan delle MMA.

Darby Allin vs Kyle O’Reilly

Dopo quanto successo a Sting, Darby Allin affronterà Kyle O’Reilly in un match one on one che promette scintille.

Anarchy in the Arena Match: Jericho Appreciation Society vs. Jon Moxley, Bryan Danielson, Santana, Ortiz and Eddie Kingston

Le due stable predominanti della Compagnia verranno finalmente alle mani in un match caotico che si protrarrà all’interno dell’arena scelta per il PPV.

https://www.youtube.com/watch?v=GSQmwGSbo_0&t=253s

AEW World Championship: Adam Page vs CM Punk

Sin dal suo arrivo in AEW CM Punk ha promesso al mondo intero che prima o poi sarebbe tornato campione del mondo. Questa sera avrà finalmente la sua chance titolata ma dovrà vedersela con un Adam Page più motivato e carico che mai.

Dove vedere AEW Double or Nothing 2022

Buy-in: in streaming sul canale YouTube della AEW, dalle ore 01:00 nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 maggio.

AEW Double or Nothing 2022: su Sky Prima fila a soli 9.99 euro con commento in italiano, o su FITE TV con commento in lingua originale, dalle ore 02:00 nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 maggio. Sempre su Sky e NOW l’evento sarà in replica dal 30 maggio al 2 giugno nella fascia oraria 12:00 – 20:00.