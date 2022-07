Tutto pronto per la rinascita della Ring of Honor, federazione che nel 2002 ha rivoluzionato il Wrestling indipendente e quest’anno si è trovata a un passo dal chiudere i battenti. Tony Khan, fondatore e presidente della AEW, ha deciso di acquistarne la proprietà intellettuale e rimescolare le carte in tavola. Ecco la card di Death Before Dishonor, nuovo PPV in programma sabato 23 luglio in diretta dallo Tsongas Center di Lowell, Massachusetts.

La card di Death Before Dishonor

Pre-Show: Willow Nightingale vs. Allysin Kay

Nel pre-show del PPV due lottatrici in rampa di lancio si sfideranno in un match uno contro uno. Le due si sono esibite diverse volte anche a Impact e in NWA.

ROH Women’s Championship: Mercedes Martinez (C) vs Serena Deeb

L’autoproclamatosi “professoressa” del pro-wrestling avrà l’occasione di diventare la nuova campionessa femminile e strappare il titolo dalle grinfie di Mercedes Martines.

ROH World TV Championship: Samoa Joe (C) vs. Jay Lethal

Due wrestler che si conoscono a menadito, sopratutto per i loro trascorsi a Impact Wrestling. Jay Lethal è stato il più longevo TV Champion nella storia della ROH e ha promesso a Joe una cocente sconfitta. Dall’altra parte il samoano non sembra minimamente intenzionato a cedere il passo.

ROH Six-Man Championship: The Righteous (C) vs Dalton Castle & The Boys

I titoli trios torneranno a essere messi in palio: la stable The Righteous se la vedrà contro Dalton Castle, personaggio di spicco degli ultimi anni in ROH, e i suoi Boys.

ROH World Tag Team Championship, 2 out of 3 Falls Match: FTR (C) vs The Briscoes

Senza dubbio uno degli incontri più attesi della serata. Dax Harwood e Cash Wheeler, campioni di coppia della ROH, metteranno i titoli in palio contro i pilastri della Compagnia, Jay e Jack Briscoe, in un match al meglio delle tre cadute. Finalmente scopriremo chi sarà il miglior tag team in circolazione.

ROH Pure Championship: Wheeler Yuta (C) vs Daniel Garcia

Il Pure Championship, adesso nelle mani di Wheeler Yuta, è uno dei titoli storici della Ring of Honor, inaugurato. Daniel Garcia, membro della Jericho Appreciation Society, ha promesso al mondo intero di strappare il titolo dalle grinfie del wrestler del Blackpool Combat Club.

ROH World Championship: Jonathan Gresham (C) vs Claudio Castagnoli

Un vero e proprio “dream match” della tecnica tra due dei migliori wrestler in circolazione. Jonathan Gresham dovrà difendere il titolo mondiale della ROH dall’assalto di Claudio Castagnoli, approdato in AEW durante Forbidden Door. Il wrestler svizzero è stato per anni uno dei protagonisti della ROH, senza però mai riuscire a vincere il titolo mondiale. Sarà finalmente giunta la sua occasione?

Dove vedere Death Before Dishonor

Il nuovo PPV della Ring of Honor sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Fite.TV al prezzo di 19,99 dollari. Purtroppo sarà l’unico modo possibile per vederlo anche dall’Italia non essendoci alcuna emittente che abbia acquistato i diritti della Compagnia per il nostro Paese.