Si terrà sabato 22 ottobre, in diretta dal Performance Center di Orlando (Florida), l’edizione 2022 di Halloween Havoc, nuovo evento speciale di NXT. Il cambio al vertice della WWE ha influenzato anche il terzo brand che ha abbandonato la dicitura NXT 2.0 e sta lentamente tornando ai fasti di un tempo. Piatto forte della serata sarà un triple threat match valido per l’NXT Championship tra Bron Breakker, campione in carica, Ilja Dragunov e JD McDonagh.

La card di NXT Halloween Havoc

Ambulance Match: Julius Creed vs Damon Kemp

Una rivalità ormai giunta sul personale che culminerà a Halloween Havoc con una storica stipulazione. Ma la posta in palio è altissima per Julius: se dovesse perdere, suo fratello Brutus dovrà lasciare NXT.

Weapons Wild Match, Roxanne Perez vs Cora Jade

Prima amiche, adesso acerrime rivali. Dopo aver perso i titoli di coppia di NXT per via del tradimento di Cora Jade, Roxanne Perez è pronta a tutto per chiudere i conti in maniera definitiva, anche ad utilizzare degli oggetti contundenti (azione che in passato si è rifiutata di compiere).

WWE NXT North American Championship, Ladder Match: Carmelo Hayes vs Oro Mensah vs Wes Lee vs Von Wagner vs Nathan Frazer

Solo Sikoa è stato costretto a rendere vacante il titolo dopo averlo vinto a NXT. Una decisione voluta da Shawn Michaels che non ha ritenuto ufficiale la decisione del match. Il samoano è adesso in pianta stabile a SmackDown e saranno quindi altri cinque lottatori a contendersi l’NXT North American Championship.

WWE NXT Women’s Championship: Mandy Rose vs Alba Fyre

L’inarrestabile regno di Mandy Rose si troverà dinnanzi a un grande ostacolo, la determinazione e la tenacia guerriera di Alba Fyre (ex Kay Lee Ray). La wrestler scozzese ha reso ben chiare le sue intenzioni, ovvero vuole detronizzare la leader delle Toxic Attraction.

Apollo Crews vs Grayson Waller

Sin dal suo ritorno a NXT, l’ex Intercontinental Champion Apollo Crews ha mostrato un lato più aggressivo. Nelle ultime settimane è più volte arrivato alle mani con Grayson Waller. I due chiuderanno i conti a Halloween Havoc.

WWE NXT Championship, Triple Threat Match: Bron Breakker vs Ilja Dragunov vs JD McDonagh

Un match a tre che promette scintille: da un lato il campione in carica Bron Breakker, dall’altro l’ex NXT UK Champion Ilja Dragunov l’irlandese JD McDonagh, pronto a tutto pur di vincere. Un’importante prova del nove per il figlio di Rick Steiner che continua a tenere alta la bandiera della sua famiglia nel terzo brand della WWE.

Dove vedere Halloween Havoc

L’evento speciale di NXT sarà visibile, come di consueto, in esclusiva sul WWE Network (qui il link per abbonarsi). Vi ricordiamo invece che le puntate settimanali di NXT sono disponibili con il commento in italiano su Discovery+.