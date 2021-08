Dopo la pubblicazione dei poster ufficiali dedicati ai personaggi, La Casa di Carta sta per concludersi con la quinta stagione della serie in arrivo su Netflix, con la prima parte in uscita il 3 Settembre e la seconda il 3 Dicembre. Sul canale Youtube della piattaforma di streaming è stato pubblicato un video in cui vengono raccontati alcuni dettagli sulle riprese dell’ultima stagione.

La Casa di Carta 5: un video dietro le quinte con scene inedite

Nel video vengono mostrate alcune riprese mai pubblicate prima sugli episodi finali de La Casa di Carta. A fare da Cicerone c’è Pedro Alonso, attore che nella serie interpreta il personaggio di Berlino. Nonostante sia morto nella seconda stagione, Berlino continua a giocare un ruolo chiave nella serie, essendo il fratello del Professore, nonché mente dietro il piano che vedremo attuare dalla banda di criminali mascherati nell’ultima stagione. Nel video vengono mostrate una grande quantità di armi da fuoco e un set che rappresenta un’ambientazione rasa al suolo da uno scontro.

Mentre Pedro Alonso passeggia per il set disturbando e scherzando con gli altri membri del cast, vediamo anche Rio (Miguel Herrán), Denver (Jaime Lorente), Stoccolma (Esther Acebo) e gli personaggi, pronti ed armati per lo scontro. Si intravede per poco tempo anche Alicia (Najwa Nimri), l’antagonista principale della stagione.

Eccovi il video:

Lo sceneggiatore della serie Álex Pina aveva precedentemente raccontato che la scelta di dividere l’ultima stagione de La Casa di Carta in due atti è stata presa per aumentare ancora di più la tensione e giocando con le aspettative del pubblico.

Di seguito, la sinossi ufficiale de La Casa di Carta 5:

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

