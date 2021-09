La Casa di Carta: nuova esclusiva clip della seconda parte della stagione 5

“TUDUM,” il suono che si sente all’inizio di una serie o un film su Netflix e oggi questo ha assunto un significato un po’ particolare perché è il nome che è stato dato all’evento globale dedicato ai fan di Netflix, in live sui canali YouTube del servizio di streaming in tutto il mondo, oltre che su Twitter, Twitch e Facebook. Per l’occasione è stata pubblicata una nuova clip esclusiva della seconda parte della quinta stagione de La Casa di Carta.

La Casa di Carta: la nuova clip della seconda parte della stagione 5

La parte 1 della serie drammatica spagnola di rapine più vista al mondo si è conclusa con uno dei personaggi più popolari della serie che ha sacrificato la sua vita per fermare l’esercito all’interno la Banca di Spagna e salvare i suoi compagni di squadra. Una nuova sbirciatina agli episodi finali permette al pubblico di restare in hype da ora fino all’arrivo della seconda parte attesa per il 3 dicembre prossimo. Insomma, dopo la morte di questo personaggio, sembra che ci saranno altri crepacuore per i fan. Ecco a voi il filmato:

Tutto ci ha portati qui. Dal #TUDUM una clip esclusiva della seconda parte della stagione 5 de La Casa di Carta, in arrivo il 3 dicembre. pic.twitter.com/HH1vwnbirz — Netflix Italia (@NetflixIT) September 25, 2021

Proprio nella giornata di ieri era stato rilasciato un altro teaser dall’emblematico titolo di “Finché la morte non ci unisca” che conferma che ci saranno anche altri personaggi a fare la stessa fine del defunto amato personaggio della prima parte. La voce narrante di questo altro video commovente era di Tokyo, che ci ha accompagnato in ogni episodio fin dalla prima stagione e che ha fatto innamorare tutti i fan de La Casa di Carta sin dal primo giorno che è approdata su Netflix.

Il video si conclude con:

“L’oro ci ha uniti una volta e mai, qualunque cosa accada, ci separerà di nuovo. Ogni volta che ci spezzeremo, ci ricomporremo e diventeremo più forti”.

Nos romperán en mil trozos, pero la Resistencia siempre volverá unida. They'll break us into a thousand pieces, but the Resistance will always come back as one. pic.twitter.com/Fm9aD9iAeP — La Casa de Papel (@lacasadepapel) September 22, 2021

Questa frase viene citata mentre le immagini e la storia della banda di criminali si intrecciano con la sontuosa arte giapponese del Kintsugi, ovvero il riparare oggetti rotti fondendo l’oro e usandolo come collante. Insomma, è sicuro che la seconda parte della quinta stagione sarà sontuosa e ricca di colpi di scena.