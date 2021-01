La morte e il ritorno di Superman: dopo l’errore di stampa arriva “qualcosa di speciale ed esclusivo”

A fine 2020 Panini Comics e in particolare il distaccamento Panini DC Italia, ha pubblicato l’omnibus La morte e il ritorno di Superman in cui era presente un grave errore di stampa. In soldoni, proprio le pagine inerenti alla morte di Superman non erano presenti nel volume e questo ha indubbiamente scatenato un polverone a causa di numerosi lettori inferociti.

A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione, con l’ingresso nel nuovo anno, Panini DC Italia ha pubblicato un comunicato stampa per mezzo social tramite la loro pagina Facebook ufficiale in cui si scusa per il disagio e promette “qualcosa di speciale ed esclusivo” per tutti coloro che hanno acquistato il volume errato. Di seguito il comunicato stampa:

“Nell’omnibus “La morte e il ritorno di Superman”, uscito a fine 2020, per un errore in fase di stampa è saltata la pubblicazione di una doppia pagina, apparsa in origine nell’edizione americana di Superman #75. Abbiamo a lungo ragionato su come poter rimediare all’inconveniente per offrirvi qualcosa di speciale ed esclusivo. Stamperemo, per coloro che hanno acquistato (o acquisteranno in futuro) questo Omnibus, Superman #75 adattato in italiano e completo delle pagine mancanti. Non è tutto, questi albi speciali conterranno inoltre l’autografo di Dan Jurgens. Se avete comprato in fumetteria il volume “La morte e il ritorno di Superman” potrete ritirare la vostra copia di Superman #75 direttamente nel punto vendita dove avete effettuato l’acquisto. Se avete acquistato il volume su panini.it, riceverete l’albo direttamente a casa, senza spese aggiuntive. Nel frattempo la distribuzione dell’omnibus verrà temporaneamente bloccata, così da poter allegare a tutti i volumi ancora in stock l’albo con l’autografo dell’autore. Ovviamente se avete già con voi il volume e non siete soddisfatti di questa soluzione sarà possibile chiederne il reso. Vi aggiorneremo il prima possibile riguardo le tempistiche di distribuzione e le modalità per richiedere l’albo autografato.”

Ricordiamo che La morte di Superman (The Death of Superman) è un arco a fumetti pubblicato dalla DC Comics nel 1992, narrato sulle serie dedicate al personaggio Superman. L’arco, concepito dall’editor Mike Carlin e dagli scrittori Dan Jurgens, Roger Stern, Louise Simonson, Jerry Ordway e Karl Kesel, riscosse un enorme successo tanto che le serie di Superman guadagnarono un’enorme copertura mediatica internazionale e raggiunsero le vette delle classifiche di vendita. L’arco narrativo completo venne, per l’appunto, chiamato La morte e il ritorno di Superman.